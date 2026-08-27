Kakva čudna karijera: Sa 20 godina obišao Francusku, Španiju, Englesku, Holandiju i sada će Nemačku
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 18:38
Miloš Luković na pozajmici u Kajzerslauternu
Neke karijere su čudne, veoma čudne. Takva je Miloša Lukovića. Može se reći od prvog trenutka…
Jer, napravio je veliki inostrani transfer iz kluba koji nije ni Crvena zvezda, ni Partizan, ni Vojvodina, pa ni Čukarički. Svi oni imali su višemilionske transfere, a IMT-u je Miloš Čuković bio prvenac. Prodao ga je Strazburu za 4.700.000 evra u sezoni 2023/2024, i nešto slično nije napravio u međuvremenu od te zime. Srpski napadač je preko granice otišao kao tinejdžer, sada mu je 20 godina i već je obišao Francusku, Španiju, Englesku, Holandiju i sada će igrati u Nemačkoj.
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Kajzerslautern je poslednji klub u nizu koji je poslao upit Strazburu za pozajmicu i ona je prihvaćena. Miloš Luković (20) će tokom narednih godinu dana biti deo nemačkog fudbala, da budemo precizniji – Cvajte. Pokušaće da pomogne četvorostrukom prvaku države da se vrati u Bundesligu.
Negde mu je to i sudbina proteklih meseci i godina.
Miloš Luković je od dolaska u Strazbur samo dva puta igrao za prvi timu, a to su mu ujedno jedina dva nastupa u Ligi 1 i „ligama petice“. Sve ostale zabeležio je u nižim rangovima, najčešće u drugim. Mada, bilo je i utakmica u elitnim – u Erediviziji. Herenven ga je prvi doveo na pozajmicu i za holandski klub postigao je tri pogotka. Vratio se u francuski klub i usledile su selidbe u Las Palmas i Preston.
Na zajam ga je uzeo Las Palmas i tu je najčešće igrao i imao nešto bolje brojke u Segundi, nego u holanskom šampionatu. Četiri pogotka je upisao, otkupa nije bilo, ponovo se vratio u Strazbur i on ga je prosledio zimus u Preston. Ali, tek jednu utakmicu odigrao je u Čempionšipu.
Zanimljivo da se proteklih dana pominjala mogućnost da ponovo završi u Prestonu, nakon što je Đenova otkupila ugovor crnogorskog napadača za 2.500.000 evra, međutim, na kraju je Miloš Luković „overio“ još jednu fudbalsku zemlju i drugu ligu. Možda u Cvajti bude srećnije ruke od Čempionšipa i Segunde.
Stvarno neobičan put.