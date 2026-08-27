Kakva čudna karijera: Sa 20 godina obišao Francusku, Španiju, Englesku, Holandiju i sada će Nemačku

Kajzerslautern je poslednji klub u nizu koji je poslao upit Strazburu za pozajmicu i ona je prihvaćena. Miloš Luković (20) će tokom narednih godinu dana biti deo nemačkog fudbala, da budemo precizniji – Cvajte. Pokušaće da pomogne četvorostrukom prvaku države da se vrati u Bundesligu.

Negde mu je to i sudbina proteklih meseci i godina.

Miloš Luković je od dolaska u Strazbur samo dva puta igrao za prvi timu, a to su mu ujedno jedina dva nastupa u Ligi 1 i „ligama petice“. Sve ostale zabeležio je u nižim rangovima, najčešće u drugim. Mada, bilo je i utakmica u elitnim – u Erediviziji. Herenven ga je prvi doveo na pozajmicu i za holandski klub postigao je tri pogotka. Vratio se u francuski klub i usledile su selidbe u Las Palmas i Preston.