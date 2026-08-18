Budućnost trenera Plzenja zavisi od dvomeča sa Crvenom zvezdom

Martin Hiski je na klupu Viktorije došao u oktobru prošle godine, nasledišvi Martin Koubeka. Potpisao je trogodišnji ugovor, nako što se vrlo dobro pokazao na klupi Karvine.

Posao šefa struke trećeplasiranog tima tamošnjeg prvenstva iz prošle sezone nalazi se pod upitnikom, što se može zaključiti na osnovu reči legendarnog češkog reprezentativca Vladimira Šmicera u podkastu “Šmica z voleje” (Šmicer iz prve, ako bi se bukvalno prevodilo). Nekadašnji as Liverpula smatra da će direktno od dvomeča sa Crvenom zvezdom zavisiti budućnost aktuelnog šefa struke Plzenja. „Ako Plzenj ne položi ovaj test, Martinu Hiskiju će biti izuzetno teško da zadrži posao” , poručuje Vladimir Šmicer u svom podkastu.

Plzenj je do sada vodio na 38 utakmica, uz vrlo kroman učinak od 18 pobeda, 12 remija i osam poraza.

"Moramo da igramo više 'prljav fudbal', odnosno da budemo dosledni, čvrsti i odgovorni. Nije stvar u sistemu, već u pristupu svih igrača. Svi naši protivnici igraju tako protiv nas - koriste taktičke faulove, igraju oštro i ne dozvoljavaju protivniku da se okrene. To je tačno ono što i mi moramo da preuzmemo u našu igru", pokušao je da pronađe srž prbolema u igri svog tima Martin Hiski nakon pobede nad Zlinom.

Viktorija Plzenj između dvomeča sa Crvenom zvezdom neće imati utakmicu, zbog zahteva ekipe Hradec Kralove, koju očekuje dvomeč sa Panatinaikosom u plej-ofu Lige konferencije. U svakom slučaju, pauza će prijati i Hiskijevom timu da se dobro pripremi za revanš.

Prvi meč između Crvene zvezde i Viktorije igra se u četvrtak u Beogradu (20.00), dok je revanš zakazan za sedam dana u Plzenju (19.00).