Vokap pregoreo: Pustite me da odem - odmah
Vreme čitanja: 3min | uto. 18.08.26. | 18:40
Olimpijakos se oglasio zvaničnim saopštenjem, grčki reprezentativac tražio momentalni raskid ugovora
Hoće da ide Tomas Vokap po svaku cenu u Dubai i to je to. Pregoreo je grčki reprezentativac u čitavoj sagi i rešio je da povuče glavni potez na koraku ka odlasku iz Pireja. Kako je saopštio Olimpijakos, Tomas Vokap im je poslao dopis u kojem traži da mu se odmah raskine ugovor i da istog trenutka može da napusti crveno-bele. Konkretno, kako bi prešao u tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji mu nudi dobar ugovor, vrhunsku platu i veliku ulogu, što je sve bolje nego što trenutno ima u grčkoj ekipi.
Oglasio se Olimpijakos zvaničnim saopštenjem i objasnio šta se tačno dešava.
"Danas je Tomas Vokap pisanim putem obavestio Olimpijakos o jednostranom raskidu ugovora, tražeći da bude odmah pušten bez navođenja razloga. Olimpijakos kategorički ističe da njegov ugovor važi do leta 2027. godine i, shodno tome, očekuje da se igrač u četvrtak, 20. avgusta, pojavi u Grčkoj na zakazanim lekarskim pregledima i testiranjima fizičke spremnosti. U suprotnom, Olimpijakos zadržava pravo da preduzme sve raspoložive pravne mere kako bi zaštitio svoja prava", navodi se.
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Pošto ovoj drami neće biti kraja - jer plejmejker ima ugovor na još godinu dana - očekuje se da će se ići na sud i da će se tamo razrešiti ova čitava drama. Takve su najave iz Grčke jer očigledno neće biti džentlmenskog rešenja u ovoj situaciji. Biće veliko iznenađenje ako se uopšte bude pojavio na zakazanim lekarskim pregledima i ostalim testovima, za početak priprema. Deluje gotovo nemoguće jer je odnos kluba i igrač odavno pukao, još sada posle ovoga... Izgleda da povratka nema. Mada, sigurno će Olimpijakos gurati svoju priču do kraja i Vokap svoju priču dok ne istera šta je naumio.
Da se podsetimo kakva je situacija i šta se sve dešavalo. Rešio je iskusni organizator igre da se preseli iz Pireja u Dubaiju, koji mu nudi ugovor od 1.500.000 evra po sezoni prema informacijama grčke Gazete, što je za njega prava premija i ne želi to da ispusti. Olimpijakos to ne zanima i ne želi da pusti igrača koji ima još godinu dana ugovora, pa je zbog svega toga počelo sve ovo, konkretno - košarkaški rat.
Mogli ste na Mozzart Sportu da čitate veliki intervju generalnog menadžera Dubaija Dejana Kamenjaševića, koji je pričao o čitavoj situaciji sa grčkim igračem.
"Tražimo plejmejkera. To se zna. Jedan od igrača jeste Tomas Vokap. To će zavisiti od dogovora sa Olimpijakosom ili od njegovog izlaska iz tog ugovora. Tražili smo mnoge igrače. Bili smo u borbi za mnoga imena i nismo uspeli jer su oni odlučili da u ovom trenutku više gledaju novac", rekao je za naš sajt Kamenjašević.
Nije to bila ni prva ponuda Dubaija, koja je krenula od 1.000.000 po sezoni i došla na kraju do pomenutih 1.500.000 evra za usluge jednog od najboljih defanzivaca Evrolige. Jasno je, on hoće tamo, Olimpijakos mu ne da po svaku cenu, izgleda da samo teraju inat u Pireju i zato se neće dobro sve ovo završiti. Plata za narednu sezonu u Grčkoj mu je 1.100.000 evra, koji mu sledju pa makar bio i van protokola.
Prošle sezone je na 37 utakmica u Evroligi u crveno-belom dresu beležio 5,7 poena, 2,6 skokova i 5,7 asistencija za oko 24 minuta na parketu.