Vokap pregoreo: Pustite me da odem - odmah

Pošto ovoj drami neće biti kraja - jer plejmejker ima ugovor na još godinu dana - očekuje se da će se ići na sud i da će se tamo razrešiti ova čitava drama. Takve su najave iz Grčke jer očigledno neće biti džentlmenskog rešenja u ovoj situaciji. Biće veliko iznenađenje ako se uopšte bude pojavio na zakazanim lekarskim pregledima i ostalim testovima, za početak priprema. Deluje gotovo nemoguće jer je odnos kluba i igrač odavno pukao, još sada posle ovoga... Izgleda da povratka nema. Mada, sigurno će Olimpijakos gurati svoju priču do kraja i Vokap svoju priču dok ne istera šta je naumio.

Da se podsetimo kakva je situacija i šta se sve dešavalo. Rešio je iskusni organizator igre da se preseli iz Pireja u Dubaiju, koji mu nudi ugovor od 1.500.000 evra po sezoni prema informacijama grčke Gazete, što je za njega prava premija i ne želi to da ispusti. Olimpijakos to ne zanima i ne želi da pusti igrača koji ima još godinu dana ugovora, pa je zbog svega toga počelo sve ovo, konkretno - košarkaški rat.

Mogli ste na Mozzart Sportu da čitate veliki intervju generalnog menadžera Dubaija Dejana Kamenjaševića, koji je pričao o čitavoj situaciji sa grčkim igračem.

"Tražimo plejmejkera. To se zna. Jedan od igrača jeste Tomas Vokap. To će zavisiti od dogovora sa Olimpijakosom ili od njegovog izlaska iz tog ugovora. Tražili smo mnoge igrače. Bili smo u borbi za mnoga imena i nismo uspeli jer su oni odlučili da u ovom trenutku više gledaju novac", rekao je za naš sajt Kamenjašević.