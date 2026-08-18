Vrhunski šuter stigao u Milano
Vreme čitanja: 2min | uto. 18.08.26. | 18:05
Gerison Metjuz i zvanično u Olimpiji
Važio je za sjajnog šutera kada je igrao u NBA ligi, prava haubica je bio Gerison Metjuz, ali mesta tamo za njega nema. Zbog toga se okrenuo evropskom tržištu i brzo se dogovorio sa milanskom Olimpijom da postane njihov novi igrač. Sada su iz grada mode i zvanično saopštili da je stigao Amerikanac, koji je potpisao jednogodišnji ugovor, uz opciju da produži na još godinu dana, popularni 1+1 dogovor.
Radi se stvarno o vrhunskom šuteru koji u NBA karijeri gađa sa preko 38% uspešnosti spolja, za sedam sezona i 329 utakmica odigranih u najjačoj košarkaškoj ligi sveta, što je stvarno sjajno. Biće veliko pojačanje za italijansku ekipu, taman da zameni Armonija Bruksa koji je otišao prvo u Asvel, pa na pozajmicu u Valensiju.
Izabrane vesti
Izneo je i utiske na zvaničnom sajtu.
"Oduševljen sam što započinjem novo poglavlje u svojoj karijeri i veoma cenim priliku koju su mi Olimpija Milano i njen stručni štab pružili. Imam veliku želju da prionem na posao i pomognem ekipi na najbolji mogući način", kaže Metjuz.
Metjuz je u NBA ligu stigao 2019. godine, nakon što nije bio izabran na draftu sa Univerziteta Lipskomb. Prvo je potpisao za Vašington Vizardse, gde je proveo dve sezone, a potom je prešao u Hjuston Roketse, za koje je igrao još sezonu i po. Nakon toga je proveo dve i po sezone u Atlanta Hoksima, pre nego što je u sezoni 2025/26 obukao dres Indijana Pejsersa i nastupio na 15 utakmica.
Tokom karijere u NBA ligi Metjuz je odigrao ukupno 329 utakmica regularnog dela sezone, uz prosek od 6,4 poena po meču. Njegov zaštitni znak je šut za tri poena, pošto u karijeri ima procenat uspešnosti od 38,2 odsto van linije za tri poena. Posebno se istakao u sezoni 2023/24, kada je šutirao čak 44 odsto za tri poena, što je bio četvrti najbolji učinak u celoj NBA ligi.