Vrhunski šuter stigao u Milano

Izneo je i utiske na zvaničnom sajtu.

"Oduševljen sam što započinjem novo poglavlje u svojoj karijeri i veoma cenim priliku koju su mi Olimpija Milano i njen stručni štab pružili. Imam veliku želju da prionem na posao i pomognem ekipi na najbolji mogući način", kaže Metjuz.

Metjuz je u NBA ligu stigao 2019. godine, nakon što nije bio izabran na draftu sa Univerziteta Lipskomb. Prvo je potpisao za Vašington Vizardse, gde je proveo dve sezone, a potom je prešao u Hjuston Roketse, za koje je igrao još sezonu i po. Nakon toga je proveo dve i po sezone u Atlanta Hoksima, pre nego što je u sezoni 2025/26 obukao dres Indijana Pejsersa i nastupio na 15 utakmica.

Tokom karijere u NBA ligi Metjuz je odigrao ukupno 329 utakmica regularnog dela sezone, uz prosek od 6,4 poena po meču. Njegov zaštitni znak je šut za tri poena, pošto u karijeri ima procenat uspešnosti od 38,2 odsto van linije za tri poena. Posebno se istakao u sezoni 2023/24, kada je šutirao čak 44 odsto za tri poena, što je bio četvrti najbolji učinak u celoj NBA ligi.