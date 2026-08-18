Gospodar vremena i prostora potpisao za Barselonu

Rodri će zadužiti broj 16, isti onaj koji nosi u reprezentaciji Španije i koji je nosio u Mančester Sitiju. Ovaj broj ostao je slobodan nakon što ga je prepustio Fermin Lopez, koji je prešao na "sedmicu" Ferana Toresa.

Dolazak svetske zvezde izazvao je potpunu euforiju na ulicama Barselone. Rodri je pre predstavljanja ručao sa predsednikom Đoanom Laportom i ostalim čelnicima kluba u čuvenom restoranu Botafumeiro, a po izlasku ga je dočekala reka navijača. Španski vezista se zaustavio kako bi potpisivao autograme, pa je lokalna policija morala da zatvori jednu saobraćajnu traku zbog ogromne gužve.

Rodri će se već sutra pojaviti pred navijačima na Nou Kampu, za koji je do sada prodato već 35.000 ulaznica povodom meča za Trofej Đoan Gamper. Ipak, njegova minutaža na utakmici biće pre svega simbolična, ako uopšte bude i igrao, s obzirom na to da se odmarao nakon reprezentativnih obaveza i iskoristio pauzu za manji hirurški zahvat na leđima. To neće sprečiti navijače da slave jer je Barselona dobila novog vođu u sredini terena.

Blaugrana je objavila zvaničan video Rodrijevog predstavljanja sa naslovom:

"Gospodar vremena i prostora je došao u Barselonu".

Španski vezista će biti ogromno pojačanje za tim Hansija Flika, pogotovo nakon ozbiljne povrede Frenkija de Jonga kojeg očekuje višemesečno odsustvo. Sa većinom igrača iz prvog tima (Kubarsi, Pedri, Gavi, Olmo, Fermin, Jamal…) poznaje se iz reprezentacije i neće mu biti potrebno mnogo vremena da se uklopi sa saigračima i u stil igre.

Pre njega je Barselona za 70.000.000 evra i bonuse dovela levo krilo Entonija Gordona iz Njukasla i za 22.000.000 evra desno krilo Karima Adejemija iz Borusije Dortmund.