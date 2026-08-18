Gospodar vremena i prostora potpisao za Barselonu
Vreme čitanja: 2min | uto. 18.08.26. | 18:59
Rodri parafirao četvorogodišnju saradnju sa katalonskim klubom, kompletna operacija teška 210.000.000 evra
Završen je jedan od najzvučnijih poslova ovog leta u evropskom fudbalu. Španski reprezentativac i osvajač Zlatne lopte iz 2024. godine, Rodri, zvanično je popstao novi igrač Barselone. Nakon dugačkih i iscrpljujućih pregovora, postignut je dogovor sa Mančester Sitijem. Katalonci su kompletirali operaciju koja ukupno teži čak 210.000.000 evra!
Barselona je za španskog asa spremila četvorogodišnji ugovor prema kojem će zarađivati 34.000.000 evra bruto godišnje, odnosno oko 15.000.000 evra neto, što u zbiru za četiri godine iznosi 136.000.000 evra za plate. U Mančester Sitiju je zarađivao 11.000.000 evra neto po sezoni. Što se tiče samog obeštećenja, Barsa je morala da pošalje čak tri zvanične ponude pre nego što su Građani pristali na prodaju, čime su Katalonci uspeli da spuste cenu na 60.000.000 evra fiksno, uz dodatnih 11.000.000 evra kroz varijabile i bonuse u zavisnosti od osvojenih trofeja, piše Mundo Deportivo.
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Rodri će zadužiti broj 16, isti onaj koji nosi u reprezentaciji Španije i koji je nosio u Mančester Sitiju. Ovaj broj ostao je slobodan nakon što ga je prepustio Fermin Lopez, koji je prešao na "sedmicu" Ferana Toresa.
Dolazak svetske zvezde izazvao je potpunu euforiju na ulicama Barselone. Rodri je pre predstavljanja ručao sa predsednikom Đoanom Laportom i ostalim čelnicima kluba u čuvenom restoranu Botafumeiro, a po izlasku ga je dočekala reka navijača. Španski vezista se zaustavio kako bi potpisivao autograme, pa je lokalna policija morala da zatvori jednu saobraćajnu traku zbog ogromne gužve.
Rodri će se već sutra pojaviti pred navijačima na Nou Kampu, za koji je do sada prodato već 35.000 ulaznica povodom meča za Trofej Đoan Gamper. Ipak, njegova minutaža na utakmici biće pre svega simbolična, ako uopšte bude i igrao, s obzirom na to da se odmarao nakon reprezentativnih obaveza i iskoristio pauzu za manji hirurški zahvat na leđima. To neće sprečiti navijače da slave jer je Barselona dobila novog vođu u sredini terena.
Blaugrana je objavila zvaničan video Rodrijevog predstavljanja sa naslovom:
"Gospodar vremena i prostora je došao u Barselonu".
Španski vezista će biti ogromno pojačanje za tim Hansija Flika, pogotovo nakon ozbiljne povrede Frenkija de Jonga kojeg očekuje višemesečno odsustvo. Sa većinom igrača iz prvog tima (Kubarsi, Pedri, Gavi, Olmo, Fermin, Jamal…) poznaje se iz reprezentacije i neće mu biti potrebno mnogo vremena da se uklopi sa saigračima i u stil igre.
Pre njega je Barselona za 70.000.000 evra i bonuse dovela levo krilo Entonija Gordona iz Njukasla i za 22.000.000 evra desno krilo Karima Adejemija iz Borusije Dortmund.