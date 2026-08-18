Prijateljski rastanak Mladosti i kapitena; Udovičić: Ne napušta se brod kada tone, nego kada je sve dobro
Vreme čitanja: 2min | uto. 18.08.26. | 18:17
Najiskusniji fudbaler Lučanaca otkrio za Mozzart Sport sve detalje posle odlaska
Kapetan ne napušta brod kada tone i kada je loše, već kada je dobro i kada je bez poraza. To je Žarko Udovičić, kapiten lučanske Mladosti, objavio na društvenim mrežama i poželeo sreću svojim Lučancima u nastavku sezone. Najiskusniji igrač otišao je iz Mladosti posle 250 odigranih utakmica, 16 postignutih golova i 27 asistencija u dresu tima iz Lučana, što su brojke i više nego respektabilne.
Došao je kao slobodan igrač pre četiri godine na leto, kada je napustio poljski Rakov i od tada je bio stub odbrane Lučanaca, gde je igrao i levog beka i štopera. Imao je ugovor na još godinu dana, ali je napustio ekipu posle pet odigranih kola u Mozzart Bet Superligi.
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U razgovoru za Mozzart Sport, otkrio je o čemu se radi.
"Prijateljski smo se rastali posle utakmice sa Zemunom i, što je najvažnije, posle pobede. Kao što sam i napisao na društvenim mrežama, ne napušta se brod kad tone, nego kad je sve dobro i kad smo bez poraza. Bilo je nekih situacija sa klubom, ne uključujući nijednog trenutka šefa Ćurčića. Nisam u godinama da bih to trpeo i da bi to imalo mesta u mojoj karijeri i životu. Zato smo se prijateljski rastali", kaže Udovičić za naš sajt.
Kapiten napušta klub kada su trenutno na petom mestu sa sedam osvojenih bodova.
"Najbitnije je da smo bez poraza i lepo je videti da smo peti na tabeli Superlige. Ipak, malo sam drugačije zamišljao taj odlazak, s obzirom na to da sam bio tu kao klinac u Lučanima i sada posle povratka iz Poljske. Ali, to je na klubu da vidi kako je sve ispalo. Sve se izdešavalo brzo. Posle utakmice je već bilo kasno, sačekao sam da prenoći i danas sam raskinuo ugovor".
Iako ima 38 godina, neće okačiti kopačke o klin.
"Nisam ni sa kim pregovarao i za sada nemam planova. Najbitnije mi je da sam zdrav i spreman. Nijednog trenutka ne pomišljam na kraj karijere", zaključio je.