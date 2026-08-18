Prijateljski rastanak Mladosti i kapitena; Udovičić: Ne napušta se brod kada tone, nego kada je sve dobro

U razgovoru za Mozzart Sport, otkrio je o čemu se radi.

"Prijateljski smo se rastali posle utakmice sa Zemunom i, što je najvažnije, posle pobede. Kao što sam i napisao na društvenim mrežama, ne napušta se brod kad tone, nego kad je sve dobro i kad smo bez poraza. Bilo je nekih situacija sa klubom, ne uključujući nijednog trenutka šefa Ćurčića. Nisam u godinama da bih to trpeo i da bi to imalo mesta u mojoj karijeri i životu. Zato smo se prijateljski rastali", kaže Udovičić za naš sajt.

Kapiten napušta klub kada su trenutno na petom mestu sa sedam osvojenih bodova.

"Najbitnije je da smo bez poraza i lepo je videti da smo peti na tabeli Superlige. Ipak, malo sam drugačije zamišljao taj odlazak, s obzirom na to da sam bio tu kao klinac u Lučanima i sada posle povratka iz Poljske. Ali, to je na klubu da vidi kako je sve ispalo. Sve se izdešavalo brzo. Posle utakmice je već bilo kasno, sačekao sam da prenoći i danas sam raskinuo ugovor".

Iako ima 38 godina, neće okačiti kopačke o klin.

"Nisam ni sa kim pregovarao i za sada nemam planova. Najbitnije mi je da sam zdrav i spreman. Nijednog trenutka ne pomišljam na kraj karijere", zaključio je.