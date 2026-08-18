Kalinićev oproštaj: Pravio sam greške i gluposti, ali nikada nisam odustajao; bila je ovo luda vožnja

" Uvek sam verovao da ću sledeću utakmicu biti bolji, pametniji. Uvek sam se trudio da budem iskren i pošten prema košarci, prema klubu, prema sebi i mislim da sam u većini slučajeva uspeo i da sam i tu imao sreću da mi se sve vrati. Jedna luckasta glava iz Subotice i neverovatna želja za uspehom" .

Uz veliki broj fotografija, imao je objavu na društvenoj mreži Instagram. "To je to, došao je momenat da se kaže dosta. Jedno divno putovanje od 17 godina dolazi do kraja. Imao sam neverovatnu sreću da sve što sam ikada želeo, uspeo sam da uradim. Upoznao sam svet, stekao prijatelje, osvojio titule, uživao igrajući se i takmičeći se. Pravio sam greške i gluposti i budalaštine, bilo ih je gomila, ali nikada nisam odustajao", započeo je Kalinić i nastavio:

Zahvalio se svima na svemu.

"Hvala svima na podršci, pohvalama, kritikama. Hvala mojim saigračima, trenerima, ljudima u klubovima, navijačima i svim ostalima koji su bili deo mog puta. Znam da često nisam bio lagan za saradnju, ali imam svoje principe i načela od kojih ne odustajem. Bila je ovo jedna luda vožnja i hvala vam svima. Nastavljamo avanturu, samo u drugačijim ulogama".

Pamtiće se šta je sve uradio krilni košarkaš na klupskom nivou.

Njegova klupska riznica trofeja spada među najbogatije u modernoj evropskoj košarci. Vrhunac klupske karijere ostvario je 2017. godine osvajanjem Evrolige sa Fenerbahčeom, sa kojim je uzeo i tri titule šampiona Turske, tri turska kupa i jedan Superkup Turske. Sa Crvenom zvezdom je osvajao titule u ABA ligi, prvenstvu Srbije i Kupu Radivoja Koraća, dok je u dresu Katalonaca podigao pehar šampiona ACB lige 2023. godine. Pored klupskih pehara, Kalinić je vlasnik i brojnih individualnih priznanja, među kojima se posebno izdvaja titula najkorisnijeg igrača (MVP) ABA lige za 2022. godinu.

Na reprezentativnom nivou, Kalinić je bio jedan od ključnih igrača u "srebrnoj" eri nacionalnog tima pod vođstvom Aleksandra Đorđevića. Sa seniorskom reprezentacijom Srbije osvojio je dve srebrne medalje na najvećim svetskim takmičenjima — na Svetskom prvenstvu u Španiji 2014. godine i na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine. Pored toga, u mlađim selekcijama okitio se srebrom na Mediteranskim igrama i bronzom na Univerzijadi 2013. godine.