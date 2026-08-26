Bugari posle čitave decenije u Ligi šampiona? Srpski trio im to neće tako lako dozvoliti

Treći srpski fudbaler koji je prošle sezone igrao u AEK-u, Marko Grujić, ovog leta je prešao baš u Levski. Njega međutim nećemo gledati večeras u glavnom gradu Grčke zato što je kasno stigao u bugarskog prvaka, propustio je pripreme i fizički još uvek nije na takmičarskom nivou. Debitovao je za plavce pre četiri dana u pobedi nad Spartakom iz Varne (6:0), odigrao je 22 minuta, ali još nije spreman za najjače takmičenje.

“Jedini igrač od onih koje imamo na raspolaganju, a kojeg nismo poveli u Atinu je Marko Grujić. Odlučili smo da ostane u Sofiji kako bi maksimalno iskoristio vreme. Treniraće u Sofiji. Ostalih 22 igrača su u odličnom stanju”, kazao je trener Levskog Hulio Valaskez.

21.00: (1,50) AEK (4,00) Levski (7,25) - 0:0

Poslednji put je Bugarska imala predstavnika u Ligi šampiona u sezoni 2015/2016. Ludogorec je tada na putu do grupne faze eliminisao crnogorsku Mladost, Crvenu zvezdu i Viktoriju Plzenj – baš dva rivala koji se u četvrtak sastaju u kvalifikacijama za Ligu Evrope – te je tako u Razgrad doveo Pari Sen Žermen, Arsenal i Bazel. Levski je pak jedini put igrao grupnu fazu Lige šampiona u sezoni 2006/2007, kada se preko Kjeva iz Verone izborio za susrete sa Barselonom, Čelsijem i Verderom, dok je poslednji put preživeo kvalifikacije 2010, kada smo ga gledali u Ligi Evrope.

Pre prošle srede Levski se nije susretao sa AEK-om. Od grčkih timova igrao je protiv PAOK-a, Olimpijakosa i OFI Krita, po dvaput. I zanimljivo, protiv svakoga od njih ima po jednu pobedu. Ako nastavi sa tom tradicijom i protiv AEK-a, Levski će igrati Ligu šampiona.

“Moramo da pristupimo utakmici fazu po fazu, posed po posed. Imamo ispred sebe veoma ozbiljnog protivnika, tim koji je teško pobediti. Moramo da pronađemo način da ih sprečimo da igraju svoju igru. Neću da analiziram prvu utakmicu, to ostaje u prošlosti. Zanima me revanš, da pronađemo način da iskoristimo naše prednosti”, poručio je Nikolić.

AEK je prošle subote, isto kao i Levski, došao do ubedljive pobede u domaćem prvenstvu. U 1. kolu Superlige Grčke savladao je Iraklis sa 4:0, a na toj utakmici Jović je postigao dva gola. Dovoljno da se popravi samopouzdanje pred najvažniji meč u ovoj fazi sezone.

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PLEJ-OF ZA LIGU ŠAMPIONA (REVANŠ)

Utorak

Sabah - Ber Ševa 5:2 (1:1), prvi meč 1:2

/Envačukvu 38, Rahmonalijev 74, Mutalimov 90+4, Embina 101, Mikels 115 - Zlatanović 10, Mizrahi 61/

Bode Glimt - NEC 3:0 (2:0), prvi meč 3:1

/Bjerkan 45+2, Auklend 45+5, Fonvil 73ag/

LASK - Seltik 5:1 (4:1, 1:1)

/Usor 33, Ljubičić 48, Adeniran 58, 109, Fleker 91 – Mekgregor 21/

Sreda

21.00: (2,50) Celje (3,30) Slovan Bratislava (2,85) - 1:1

21.00: (1,97) Lion (3,50) Fenerbahče (3,90) - 1:1

21.00: (2,45) Viking (3,40) Dinamo Zagreb (2,85) - 2:2

21.00: (1,50) AEK (4,00) Levski (7,25) - 0:0

*** kvote su podložne promenama