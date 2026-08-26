Klej spreman za sezonu iskupljenja: Odrekao se 4.000.000 dolara da bi stigao na Floridu

Sada je i zvanično predstavljen u dresu Hita, a otkrio je da su upravo šampionske ambicije kluba bile presudne prilikom donošenja takve odluke.

"Prilika da ponovo pobeđujem na najvišem nivou bila mi je izuzetno privlačna. Kada sam pogledao roster, delovalo mi je da je ovo odlična sredina za mene. Mogu da širim teren, napadam sa perimetra i iza sebe imam sjajne defanzivce koji mogu da mi pomognu, posebno u ovoj fazi karijere. Imaću precizno određenu ulogu, a nadam se i da će moj glas mnogo značiti ovoj ekipi".

Majami je ovog leta u verovatno najvećem trejdu godine doveo i Janisa Adetokumba, pa se već nazire da bi on i Bem Adebajo mogli da čine jedan od najmoćnijih tandema pod obručima u narednoj sezoni. Upravo između njih svoje mesto vidi i vrsni šuter, koji se pominje čak i kao kandidat za ulogu startera u sistemu koji ga je dočekao na Floridi.

"Janis je jedan od najboljih igrača svih vremena i dvostruki MVP. On je poseban talenat i imam ogromno poštovanje prema svemu što je ostvario, kao i prema tome što je iz sezone u sezonu postajao sve bolji. Mislim da možemo mnogo da pomognemo jedan drugom, ali i čitavom timu. Mogu da mu otvorim prostor za prodore, dok ću ja, igrajući uz njega i Bama, dobijati veliki broj odličnih pozicija za šut".

(1,50) SIJETL Ž (13,0) TORONTO Ž (2,95)

Tompson je prethodne sezone prosečno beležio samo 11,7 poena, najmanje u dosadašnjoj NBA karijeri. Zbog toga na narednu gleda kao na priliku da pokaže da u njemu još ima prepoznatljivog šampionskog sjaja.

"Ova sezona će za mene na neki način predstavljati priliku za iskupljenje. Želim da pokažem da i dalje mogu redovno da doprinosim pobedama. Jedva čekam da počnem da radim“.

Uprkos slabijoj sezoni, važna stvar za Tompsona jeste to što je uspeo da ostane zdrav. Teške povrede koje su ranije obeležile njegovu karijeru zaobišle su ga u prethodne dve godine, tokom kojih je odigrao 69, odnosno 72 utakmice

"Izdržljivost je za mene bila ogroman plus. To je možda bilo dovedeno u pitanje kada sam se vratio posle toliko vremena van terena. Međutim, te povrede su sada iza mene i više uopšte ne razmišljam o njima“.