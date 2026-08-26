Težak posao čeka Dinamo: Viking kod kuće – 13 pobeda na poslednjih 14 mečeva

Samo što je Viking opasan tim. Pokazao je to i u Zagrebu, gde je ekspresno nadoknadio zaostatak od 0:2 i u drugom poluvremenu je umalo preko Janija Stensnesa došao do preokreta.

Uz to, tamno plavi su posebno opasni na svom terenu. U poslednjih godinu dana bili su domaćini na 14 utakmica kroz sva takmičenja, a pobedili su na čak 13. Jedini izuzetak je pomenuti kup.

21.00: (2,45) Viking (3,40) Dinamo Zagreb (2,85) - 2:2

Pritom, najčešće su bili nemilosrdni. Bode/Glimt su sredinom aprila deklasirali sa 5:0, Startu su sredinom maja dali šest golova, po pet lopti je završilo u mrežama Volerenge i Brina, četiri u golu Modea... Uostalom, prošlog leta u kvalifikacijama za Ligu konferencije u Stavangeru je stradao slovenački predstavnik Koper, deklasiran je sa 0:7.

Još jedna stvar je na strani Vikinga, to što je imao više slobodnog vremena da se pripremi za ovu utakmicu. Norvežani prošlog vikenda nisu igrali prvenstvo, dok je Dinamo morao u šampionatu Hrvatske da istrči na teren. Na Maksimiru je u subotu savladao Varaždin sa 3:1.

“Očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa i možda ćemo na ovom terenu moći da budemo još bolji u posedu lopte. Od njih očekujem možda još malo veću agresiju, ali mislim da nemaju čime da nas iznenade. Sve smo videli, karte su otvorene i od prvog minuta ćemo ići na pobedu” poručio je kapiten Dinama Josip Mišić.

Zanimljivo, ako Viking večeras izađe na kraj sa Hrvatima, Norveška će imati dva predstavnika u ligaškoj fazi pošto je Bode/Glimt u utorak eliminisao NEC u plej-ofu. To bi značilo da Norvežani u eliti imaju isti broj klubova kao Holanđani i Portugalci, a više od Belgijanaca, Čeha, Grka, Ukrajinaca, možda i Turaka...

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PLEJ-OF ZA LIGU ŠAMPIONA (REVANŠ)

Utorak

Sabah - Ber Ševa 5:2 (1:1), prvi meč 1:2

/Envačukvu 38, Rahmonalijev 74, Mutalimov 90+4, Embina 101, Mikels 115 - Zlatanović 10, Mizrahi 61/

Bode Glimt - NEC 3:0 (2:0), prvi meč 3:1

/Bjerkan 45+2, Auklend 45+5, Fonvil 73ag/

LASK - Seltik 5:1 (4:1, 1:1)

/Usor 33, Ljubičić 48, Adeniran 58, 109, Fleker 91 – Mekgregor 21/

Sreda

21.00: (2,50) Celje (3,30) Slovan Bratislava (2,85) - 1:1

21.00: (1,97) Lion (3,50) Fenerbahče (3,90) - 1:1

21.00: (2,45) Viking (3,40) Dinamo Zagreb (2,85) - 2:2

21.00: (1,50) AEK (4,00) Levski (7,25) - 0:0

*** kvote su podložne promenama