Monako u danu skratio budžet za 5.000.000 evra: Još se ne zna da li ostaje u ligi
Vreme čitanja: 3min | sre. 26.08.26. | 10:04
Ekipa sa Azurne obale treba da rekonstruiše tim za svega par nedelja
Čini se da je jedna stvar sigurna u francuskoj košarci. Finansijski problemi. Videlo smo kako se izduvao balon Tonija Parkera i Asvela, a sada je na red došao Monako. Iako su Kneževi još pre rivala iz Vilerbana bili u muci sa novcem, izgurali su prethodnu sezonu, osvojili sve u Francuskoj i igrali plej-of Evrolige, ali...
Ovog leta su prebačeni u Evrokup, a zbog finansijskih problema izbačeni su iz domaćeg takmičenja. Bivši NBA Ol-star Džamal Mešburn je trebalo da pomogne i preuzme stvari u svoje ruke, međutim nije obezbedio garancije za budžet. Istovremeno se ne zna ni šta je sa Ronaldinjom koji se spominjao kao potencijalni investitor. Sve što se desilo dobilo je novu divenziju nakon sednice Monaka pred Francuskim nacionalnim olimpijskim i sportskim komitetom.
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U utorak ujutru, svega nekoliko sati pre saslušanja pred "CNOSF-om" (Francuski nacionalni olimpijski i sportski komitet), advokat Ksavijer Le Serf Gal rekao je za "Nice Matin" da klub želi da formira budžet od oko 12.500.000 evra za sezonu 2026/2027. Nakon dva i po sata saslušanja, ovaj dnevni list sa Azurne obale navodi potencijalni budžet između šest i sedam miliona evra.
Ovo značajno smanjenje dodatno oslikava neizvesnost oko šampiona Francuske. Monako tvrdi da je izmirio velika dugovanja i da raspolaže sa 5.000.000 evra identifikovanih resursa, od čega je 3,27 miliona evra već proknjiženo. Međutim, nijedan veliki investitor još nije zvanično predstavljen, a tim planiran početkom leta postepeno se raspao.
Drugi izvori prihoda Monaka mogli bi biti dodati tokom sezone, uključujući sezonske ulaznice, komercijalna partnerstva i različite prihode od utakmica. Nekoliko dugogodišnjih partnera navodno je takođe spremno da nastavi saradnju ukoliko Monaku na kraju bude dozvoljeno da igra u Pro A ligi.
Međutim, potencijalni povratak u ligu rešio bi samo deo problema Monaka. Klub takođe mora da sastavi ekipu svega nekoliko nedelja pre početka sezone. Najhitnija potreba jeste formiranje konkurentnog jezgra domaćih igrača. Džoan Begaran jedini je domaći igrač pod ugovorom sa Monakom. Navodi se da je Jakuba Ouatara blizu povratka, dok se imena Džoela Ajajija i Aksela Tupana spominju kao potencijalna pojačanja.
Matis Dosu Jovo, koji je imao dogovor sa Monakom, u međuvremenu je potpisao za ASVEL. Monako je primoran da izgradi veći deo tima u izuzetno kratkom vremenskom roku ukoliko njegovo učešće na kraju bude potvrđeno.
Saslušanje održano u utorak počelo je u 14:00 i završeno je oko 16:30, a prisustvovali su generalni direktor Monaka Oleksij Jefimov i advokat Ksavijer Le Serf Gal. Očekuje se da CNOSF izda svoju preporuku danas ili u četvrtak. Povoljna preporuka ne bi automatski značila i garanciju učešća u francuskoj ligi. Monako se nada da će to navesti Košarkaški savez Francuske (FFBB) da prosledi novu prijavu DNCCG-u kako bi ovo telo ispitalo nove finansijske garancije.
Na mesec dana do početka prvenstva, AS Monako se tako nalazi pred dvostrukim izazovom: da izbori pravo učešća u sezoni 2026/2027, a zatim i da gotovo iz temelja rekonstruiše tim koji je sada prilagođen znatno manjem budžetu od onog koji je planiran početkom leta.