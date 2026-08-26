Monako u danu skratio budžet za 5.000.000 evra: Još se ne zna da li ostaje u ligi

Čini se da je jedna stvar sigurna u francuskoj košarci. Finansijski problemi. Videlo smo kako se izduvao balon Tonija Parkera i Asvela, a sada je na red došao Monako. Iako su Kneževi još pre rivala iz Vilerbana bili u muci sa novcem, izgurali su prethodnu sezonu, osvojili sve u Francuskoj i igrali plej-of Evrolige, ali...

Ovog leta su prebačeni u Evrokup, a zbog finansijskih problema izbačeni su iz domaćeg takmičenja. Bivši NBA Ol-star Džamal Mešburn je trebalo da pomogne i preuzme stvari u svoje ruke, međutim nije obezbedio garancije za budžet. Istovremeno se ne zna ni šta je sa Ronaldinjom koji se spominjao kao potencijalni investitor. Sve što se desilo dobilo je novu divenziju nakon sednice Monaka pred Francuskim nacionalnim olimpijskim i sportskim komitetom.