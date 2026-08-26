Leao hoće top platu, Milan hoće sigurnih 50.000.000, a Galati i Vili gori pod nogama

Pitanje je samo da li će na istok ili zapad.

Situacija je prilično komplikovana jer Milan želi da ga proda u Aston Vilu, a igrač želi u Galatasaraj. Obe strane se isključivo vode finansijskim motivima.

Galatasaraj je Rosonerima prvo nudio 35.000.000 evra plus bonuse i dobio odgovor da je cena fiksnih 50.000.000 evra plus bonusi. Glatko je odbijena i druga ponuda Turaka koja je podrazumevala pozajmicu vrednu 5.000.000 evra i opciju otkupa za 45.000.000. Milan želi siguran, garantovan novac. Aston Vila je spremna da mu to ponudi jer joj gori pod nogama. Ostala je bez nekolicine nosilaca igre i hitno su joj potrebna pojačanja. Po transfer profitu (132.000.000 evra) je druga na svetu ovog leta (ispred je samo Vest Hem) i ima novac za obeštećenje koje traže Rosoneri. Ali, problem su uslovi koje Vila preko Žorža Mendeša nudi Leau. Plata koju Leao može da dobije na Ostrvu je oko 6.000.000 evra neto godišnje, što klub na bruto nivou izađe oko 11.000.000 evra po sezoni. Podsetimo, Leao trenutno u Milanu zarađuje 5.000.000 evra fiksno plus 2.000.000 kroz bonuse po sezoni.

Portugalac sebe vidi kao igrača top klase i zahteva i takvu platu – oko 10.000.000 evra neto godišnje. Galatasaraj je to spreman da mu pruži i ponudio mu je 12.000.000 evra po sezoni nakon oporezivanja. Leao je to prihvatio i sada čeka na dogovor klubova oko obeštećenja. Milan zna da turski klubovi imaju probleme sa bankarskim garancijama i dinamikom isplate, i da Galatasaraj kasni sa nekim uplatama na račun Napolija za prošlosezonski transfer Viktora Osimena. Rosoneri bi radije da posluju sa Englezima i da izboksuju sigurnih 50.000.000 evra plus oko 10.000.000 evra bonusa. Nadaju se i da bi glasine o Totenhemu ili Njukaslu kao zainteresovanim klubovima mogle da se pretoče u konkretne korake i da se napravi premijerligaška licitacija za Leaov transfer. Sa druge strane, Portugalac ima dogovor sa Galatom i može da čeka kraj prelaznog roka u ligama petice, jer fudbalska pijaca u Turskoj traje dva dana duže.

Problem je što Aston Vili i Galatasaraju gori pod nogama. Klub iz Birmingema mora da se pojača kako zna i ume posle letnje rasprodaje, dok je Galatasaraj pod ogromnim pritiskom javnosti i navijača u Turskoj da nekim zvučnim potezom odgovori na transfere Fenerbahčea, Bešiktaša i Trabzona ovog leta. Leao se uklapa u taj profil, ali ne smeju da rizikuju i da čekaju samo njega…