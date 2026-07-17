Pažnja, pažnja: Lebron saopštio kada prelazi u novi klub

Iako je na zalasku karijere, Lebron Džejms i dalje izaziva neverovatnu pažnju u svetu košarke, pogotovo ako se uzme u obzir da se već neko vreme čeka gde će Kralj nastaviti karijeru.

Licitira se sa imenima poput Klivlenda, Majamija, Golden Stejta, Filadelfije, ali i dalje nema ničeg konkretnog, bar je to do sada bio slučaj. Međutim, jedan od najpopularnijih igrača svih vremena je konačno obelodanio kada će saopštiti odluku o tome čije će boje braniti naredne sezone.