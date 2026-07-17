Pažnja, pažnja: Lebron saopštio kada prelazi u novi klub
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 12:59
"Video sam na društvenim mrežama da bi, gde god odem, tim završio u plej-inu ili tao neko s*anje, jer više nisam faktor. To mi je dodatna motivacija"
Iako je na zalasku karijere, Lebron Džejms i dalje izaziva neverovatnu pažnju u svetu košarke, pogotovo ako se uzme u obzir da se već neko vreme čeka gde će Kralj nastaviti karijeru.
Licitira se sa imenima poput Klivlenda, Majamija, Golden Stejta, Filadelfije, ali i dalje nema ničeg konkretnog, bar je to do sada bio slučaj. Međutim, jedan od najpopularnijih igrača svih vremena je konačno obelodanio kada će saopštiti odluku o tome čije će boje braniti naredne sezone.
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Džejms je bio deo panela na Fantastic Festu i tom prilikom je prokomentarisao svoju budućnost.
"Neću vas još dugo držati u neizvesnosti", rekao je popularni Kralj.
Usledilo je pitanje kada će to biti.
"Verovatno sledeće nedelje, po završetku Svetskog prvenstva".
Mnogi navijači su očekivali da će Lebron upravo na ovom obraćanju saopštiti ime novog kluba, ali on to nije uradio.
Zvezda Indijane Tajris Halibarton pokušao je da isprovocira odgovor, ali u tome nije uspeo.
"O ovome smo već pričali. Čuo sam za Voriorse, Filadelfiju, Majami... Neko je čak rekao da idem u Jenkije. Videćemo šta će se dogoditi. Video sam na društvenim mrežama da bi, gde god odem, tim završio u plej-inu ili tao neko s*anje, jer više nisam faktor. To mi je dodatna motivacija", rekao je o svojoj sudbini Lebron Džejms.
Nema dileme da gde god da ode oko te franšize ima da se stvori neverovatna marketinška euforija zbog svega što Lebron donosi, ali je bitno da i igrački može da doprinese.