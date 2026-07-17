Najskuplje pojačanje Lajpciga ovog leta: Naravno, francuski štoper
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 13:11
Dobro prošao i Barnli
Sjajna iskustva je do sada Lajpcig imao sa francuskim fudbalerima. Pogotovo sa štoperima. Počevši od Daja Upamekana i Ibrahime Konatea na kojima je akumulirao profit veći od 60.000.000 evra, preko Mohameda Simakana (zarada 20.000.000), a sada komandanta odbrane Kastela Lukebe kojeg žele brojni bogatiji klubovi…
Recept koji funkcioniše ne treba menjati i sada se opkladio na još jednog francuskog štopera. Kao najskuplje pojačanje ovog leta je na istok Nemačke stigao Maksim Estev iz Barnlija u transferu teškom 25.000.000 evra i potpisao ugovor do leta 2031. godine.
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Estev ima 24 godine i perspektivnu budućnost, a Barnli ga je doveo pre dve i po godine iz Monpeljea za 12.000.000 evra. Sada je zaradio dvostruko na njegovoj prodaji. Bio je stub odbrane i u pretprošloj sezoni kada je izborio povratak u Premijer ligu i ostavio dobar utisak u prvoj premijerligaškoj sezoni iako je Barnli ispao. Međutim, on nije mogao sa njim u Čempionšip jer je prerastao sredinu.
I ranije se jači klubovi poput Leverkuzena, Totenhema, pa čak i Bajerna interesovali za njega, a ovog leta su zanimanje pokazali Everton i Bornmut. Lajpcig je bio najuporniji i najkonkretniji i obavezao francuskog štopera na petogodišnju saradnju.
Očekuje se da Estev bude značajna pomoć Lukebi pored vremešnog Vilija Orbana koji je i prošle sezone bio standardan. Vrlo lako bi moglo da se desi da Lajpcig ima čak četvoricu francuskih štopera u rotaciji jer se ekipi priključio i mladi Abdul Kone koji je još prošlog leta kaparisan od Remsa za 17.000.000 evra.
Tu je i El Šadail Bitšijabu koji je prošle sezone dobijao šansu kao rezervista. Moguće je da klub napusti iskusni Lukas Klosterman.