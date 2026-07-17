Najskuplje pojačanje Lajpciga ovog leta: Naravno, francuski štoper

Estev ima 24 godine i perspektivnu budućnost, a Barnli ga je doveo pre dve i po godine iz Monpeljea za 12.000.000 evra. Sada je zaradio dvostruko na njegovoj prodaji. Bio je stub odbrane i u pretprošloj sezoni kada je izborio povratak u Premijer ligu i ostavio dobar utisak u prvoj premijerligaškoj sezoni iako je Barnli ispao. Međutim, on nije mogao sa njim u Čempionšip jer je prerastao sredinu.

I ranije se jači klubovi poput Leverkuzena, Totenhema, pa čak i Bajerna interesovali za njega, a ovog leta su zanimanje pokazali Everton i Bornmut. Lajpcig je bio najuporniji i najkonkretniji i obavezao francuskog štopera na petogodišnju saradnju.

Očekuje se da Estev bude značajna pomoć Lukebi pored vremešnog Vilija Orbana koji je i prošle sezone bio standardan. Vrlo lako bi moglo da se desi da Lajpcig ima čak četvoricu francuskih štopera u rotaciji jer se ekipi priključio i mladi Abdul Kone koji je još prošlog leta kaparisan od Remsa za 17.000.000 evra.

Tu je i El Šadail Bitšijabu koji je prošle sezone dobijao šansu kao rezervista. Moguće je da klub napusti iskusni Lukas Klosterman.