Kraj sage u spotu od 40 sekundi: I da nam ponude 200.000.000 evra, Hulijan ostaje naš
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 13:24
Generalni direktor Atletika uzvratio Đoanu Laporti i stavio tačku na spekulacije oko odlaska Pauka
Sve strukture kluba maksimalno su se angažovale kako bi zadržale Hulijana Alvaresa u Madridu. Sinoć se oglasio predsednik, a jutros i generalni direktor Atletika, a obojica imaju identičnu, kristalno jasnu poruku za Barselonu – špic reprezentacije Argentine ne ide nigde. Bar ne ovog leta!
Iako je bivši član River Plejta i Mančester Sitija tokom Mundijala poslao suptilnu poruku da je zainteresovan za promenu sredine, nakon čega je krenulo prepoznatljivo medijsko bombardovanje u režiji Đoana Laporte, u Madridu su ostali potpuno mirni. Čak i pored toga što čelnicima Jorgandžija nimalo nije bilo pravo kada je popularni Pauk javno poželeo da ode.
Izabrane vesti
Prvo je u četvrtak uveče predsednik Enrike Sereso potvrdio da Alvares ostaje na stadionu „Metropolitano“, a njegove reči je već sledećeg jutra dodatno zacementirao i generalni direktor Migel Anhel Hil Marin. I to u zvaničnoj video poruci, u formi klupskog spota u trajanju od svega 40 sekundi, objavljenog na društvenim mrežama.
„Moje mišljenje je jasno, volja kluba je jasna, a to smo kristalno jasno stavili do znanja i samom igraču, njegovom agentu, pa i predsedniku Barse... Uopšte ne sumnjam da je Atletiko najbolje mesto na svetu za Hulijana i da je Hulijan savršen napadač za Atletiko Madrid. Želimo i nastavićemo da računamo na njega“, precizirao je Hil Marin, inače sin nekadašnjeg kontroverznog predsednika crveno-belih, Hesusa Hila.
Može biti da je Migel Anhel nešto o vođenju kluba ipak naučio od svog pokojnog oca. Na primer, kako da oštro i bez kompromisa reaguje na agresivne napade direktnih konkurenata.
„Nedavno sam čuo predsednika Barselone kako priča o ponudi koju spremaju za Atletiko Madrid. Naš jedini mogući odgovor na to je – ne. Mi jednostavno ne želimo da prodamo Hulijana. Nećemo prihvatiti ponudu od 100.000.000 evra, niti ćemo prihvatiti ponudu od 150.000.000 ili 200.000.000 evra“, zaključio je Hil Marin.
Podsetimo, prvi put u javnosti Hulijan Alvares je nagovestio da bi mogao da napusti Atletiko posle pomenutog dvomeča sa Totenhemom, što je bio jasan signal Kataloncima da krenu po njegov potpis. I krenuli su silovito. Čak je i sam napadač tokom Svetskog prvenstva izjavio kako je „transfer najbolja stvar“, te da „želi da ispuni snove“.
Laporta je odmah krenuo u ofanzivu – koja je doduše bila više medijska nego finansijski utemeljena – pokušavajući da omekša kolege iz Madrida, ali pritisak na kraju nije urodio plodom. Pauk ostaje u crveno-belom!