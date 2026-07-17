Kraj sage u spotu od 40 sekundi: I da nam ponude 200.000.000 evra, Hulijan ostaje naš

„ Moje mišljenje je jasno, volja kluba je jasna, a to smo kristalno jasno stavili do znanja i samom igraču, njegovom agentu, pa i predsedniku Barse... Uopšte ne sumnjam da je Atletiko najbolje mesto na svetu za Hulijana i da je Hulijan savršen napadač za Atletiko Madrid. Želimo i nastavićemo da računamo na njega“, precizirao je Hil Marin , inače sin nekadašnjeg kontroverznog predsednika crveno-belih, Hesusa Hila .

Prvo je u četvrtak uveče predsednik Enrike Sereso potvrdio da Alvares ostaje na stadionu „Metropolitano“, a njegove reči je već sledećeg jutra dodatno zacementirao i generalni direktor Migel Anhel Hil Marin . I to u zvaničnoj video poruci, u formi klupskog spota u trajanju od svega 40 sekundi, objavljenog na društvenim mrežama.

Može biti da je Migel Anhel nešto o vođenju kluba ipak naučio od svog pokojnog oca. Na primer, kako da oštro i bez kompromisa reaguje na agresivne napade direktnih konkurenata.

„Nedavno sam čuo predsednika Barselone kako priča o ponudi koju spremaju za Atletiko Madrid. Naš jedini mogući odgovor na to je – ne. Mi jednostavno ne želimo da prodamo Hulijana. Nećemo prihvatiti ponudu od 100.000.000 evra, niti ćemo prihvatiti ponudu od 150.000.000 ili 200.000.000 evra“, zaključio je Hil Marin.

Podsetimo, prvi put u javnosti Hulijan Alvares je nagovestio da bi mogao da napusti Atletiko posle pomenutog dvomeča sa Totenhemom, što je bio jasan signal Kataloncima da krenu po njegov potpis. I krenuli su silovito. Čak je i sam napadač tokom Svetskog prvenstva izjavio kako je „transfer najbolja stvar“, te da „želi da ispuni snove“.

Laporta je odmah krenuo u ofanzivu – koja je doduše bila više medijska nego finansijski utemeljena – pokušavajući da omekša kolege iz Madrida, ali pritisak na kraju nije urodio plodom. Pauk ostaje u crveno-belom!