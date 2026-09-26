Ćavi jasan i glasan: Da uzmemo loptu, dominiramo terenom i pobedimo Srbiju

Ali, što se tiče ishoda, tu selektor Holandije ne ostavlja mesta dilemi.

„Čeka nas drugačiji protivnik u odnosu na prvo kolo, ali moramo da pobedimo. Ovo je važna utakmica za nas, zbog rasporeda na tabeli. Zadovoljan sam kako smo izgledali protiv Nemačke, čestitao sam igračima, iako nismo ostvarili cilj, da dobijemo utakmicu. Dobar je osećaj, jer svi znamo da možemo da prikažemo dobar fudbal, da izgledamo dinamično, da osvajamo prostor. Ukratko, moramo sutra da pobedimo“.

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Pitali su holandski novinari selektora Ćavija da li mu je poznat istorijski kontekst stadiona Crvene zvezde. I naravno da je znao.

„Istorijski trenutak koji se desio na istorijskom stadionu – Panenka! Neverovatan čovek, hrabar. Uradio je neverovatnu stvar, ali to je deo naše strasti u fudbalu. Svi se sećaju tog penala. Da li sam ja šutirao nekad Panenku? Ne, ja sam malo ozbiljniji. A i nisam previše penala šutirao u karijeri, imao sam ispred sebe Ronaldinja i Mesija. Moj izbor su više bili slobodni udarci. Da li bih se ljutio da neki moj igrač sutra šutne Panenku? Ako postigne gol – nema problema“.

Pamti Ćavi i utakmicu sa reprezentacijom Srbije i Crne Gore na istom stadionu iz 2004. godine.

„Savršeno se sećam te utakmice, završena je rezultatom 0:0 i bila je fizički veoma teška. Srbija se jako dobro branila, moramo da budemo toga svesni i sutra, jer sada nije u dobroj situaciji. Ne znam da li će naš protivnik igrati sa četvoricom ili petoricom u poslednjoj liiji, ali naš način igre se neće menjati: želimo da uzmemo loptu, preuzmemo inicijativu i da budemo oni koji se pitaju na terenu“, poručio je selektor Holandije Ćavi.