Ćavi jasan i glasan: Da uzmemo loptu, dominiramo terenom i pobedimo Srbiju

Vreme čitanja: 2min | sub. 26.09.26. | 20:37
„Igraćemo na istorijskom stadionu, gde je Panenka šutnuo penal“, seća se selektor Holandije
Bez uvijanja, bez neke lažne političke korektnosti, da se neko ne naljuti. Selektor Holandije Ćavi Ernandez je na konferenciji za medije na Marakani veče uoči utakmice 2. kola Lige nacija jasno i glasno rekao da njegov tim zanima jedino pobeda nad Srbijom.
Svestan je nekadašnji legendarni as Španije i Barselone da Srbija nije u dobrom momentu, a njegov tim je dobio na samopouzdanju nakon remija sa Nemačkom.
„Iznenađen sam kako je izgledala i kako je završena utakmica Srbije i Grčke, jer je Srbija igrala kod kuće. Ali, u fudbalu se nikada ne zna. Što se nas tiče, želimo da od početka preuzmemo inicijativu, da dominiramo terenom. Ima Srbija dosta individualnog kvaliteta, igra direktan fudbal, sa dosta dugih lopti, dobra je iz prekida... Neće biti lako“, rekao je Ćavi.
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Ali, što se tiče ishoda, tu selektor Holandije ne ostavlja mesta dilemi.
„Čeka nas drugačiji protivnik u odnosu na prvo kolo, ali moramo da pobedimo. Ovo je važna utakmica za nas, zbog rasporeda na tabeli. Zadovoljan sam kako smo izgledali protiv Nemačke, čestitao sam igračima, iako nismo ostvarili cilj, da dobijemo utakmicu. Dobar je osećaj, jer svi znamo da možemo da prikažemo dobar fudbal, da izgledamo dinamično, da osvajamo prostor. Ukratko, moramo sutra da pobedimo“.
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Pitali su holandski novinari selektora Ćavija da li mu je poznat istorijski kontekst stadiona Crvene zvezde. I naravno da je znao.
„Istorijski trenutak koji se desio na istorijskom stadionu – Panenka! Neverovatan čovek, hrabar. Uradio je neverovatnu stvar, ali to je deo naše strasti u fudbalu. Svi se sećaju tog penala. Da li sam ja šutirao nekad Panenku? Ne, ja sam malo ozbiljniji. A i nisam previše penala šutirao u karijeri, imao sam ispred sebe Ronaldinja i Mesija. Moj izbor su više bili slobodni udarci. Da li bih se ljutio da neki moj igrač sutra šutne Panenku? Ako postigne gol – nema problema“.
Pamti Ćavi i utakmicu sa reprezentacijom Srbije i Crne Gore na istom stadionu iz 2004. godine.
„Savršeno se sećam te utakmice, završena je rezultatom 0:0 i bila je fizički veoma teška. Srbija se jako dobro branila, moramo da budemo toga svesni i sutra, jer sada nije u dobroj situaciji. Ne znam da li će naš protivnik igrati sa četvoricom ili petoricom u poslednjoj liiji, ali naš način igre se neće menjati: želimo da uzmemo loptu, preuzmemo inicijativu i da budemo oni koji se pitaju na terenu“, poručio je selektor Holandije Ćavi.