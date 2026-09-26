Uspomene Valtera Sabatinija: U Interu sam bio blesak u tiganju, radili su stvari za koje nisam ni znao

Leta 2017. godine Valter Sabatini imenovan je za tehničkog koordinatora za sportska pitanja u Interu. Trebalo je da to bude nova era Nerazura pod vođstvom kineske grupacije Suning. Prekaljeni operativac je na klupu doveo Lučana Spaletija, angažovao Milana Škrinjara, Alesandra Bastonija, Žoaa Kansela. Ličilo je da klub sa Đuzepe Meace ponovo postaje bitan faktor u Seriji A od kad je Sabatini preuzeo sportski sektor. Međutim, ni nepunih godinu dana kasnije, u martu 2018, saradnja je završena.

Problem - neslaganje u viziji i načinu funkcionisanja. Sabatinija je nerviralo što za svaki potez mora da čeka odobrenje sa vrha i često je proces išao sporo. Sve vreme, Inter je bio pod lupom UEFA zbog lošeg finanijskog stanja. u razgovoru za podkast "One more time" nekadašnji prvi operativac Rome prisetio se desetomesečnog angažmana u redovima italijanskog velikana.

"Inter? Dramatična stvar. Napravio sam nepremostivu grešku u pristupu. Jedan od insajdera Intera, ne želim da mu spomenem ime, savetovao me je da ne ulazim u klupsko rukovodstvo. Na kraju sam došao iz prevelike velikodušnosti, a u Interu to ne može da prođe. To znači da nećete dugo ostati", rekao je Sabatini.