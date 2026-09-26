Uspomene Valtera Sabatinija: U Interu sam bio blesak u tiganju, radili su stvari za koje nisam ni znao
Vreme čitanja: 2min | sub. 26.09.26. | 19:43
Jedan od najpoznatijih operativaca u Seriji A pričao o iskustvu koje je imao dok je bio deo rukovodstva Nerazura
Leta 2017. godine Valter Sabatini imenovan je za tehničkog koordinatora za sportska pitanja u Interu. Trebalo je da to bude nova era Nerazura pod vođstvom kineske grupacije Suning. Prekaljeni operativac je na klupu doveo Lučana Spaletija, angažovao Milana Škrinjara, Alesandra Bastonija, Žoaa Kansela. Ličilo je da klub sa Đuzepe Meace ponovo postaje bitan faktor u Seriji A od kad je Sabatini preuzeo sportski sektor. Međutim, ni nepunih godinu dana kasnije, u martu 2018, saradnja je završena.
Problem - neslaganje u viziji i načinu funkcionisanja. Sabatinija je nerviralo što za svaki potez mora da čeka odobrenje sa vrha i često je proces išao sporo. Sve vreme, Inter je bio pod lupom UEFA zbog lošeg finanijskog stanja. u razgovoru za podkast "One more time" nekadašnji prvi operativac Rome prisetio se desetomesečnog angažmana u redovima italijanskog velikana.
"Inter? Dramatična stvar. Napravio sam nepremostivu grešku u pristupu. Jedan od insajdera Intera, ne želim da mu spomenem ime, savetovao me je da ne ulazim u klupsko rukovodstvo. Na kraju sam došao iz prevelike velikodušnosti, a u Interu to ne može da prođe. To znači da nećete dugo ostati", rekao je Sabatini.
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Prema Sabatiniju, nedostatak formalne uloge unutar klupske vrhuške ozbiljno je ograničilo njegov uticaj.
"Bio sam blesak u tiganju. Duboko sam razočaran, Inter je neverovatan klub, nešto neopisivo. Međutim, rađene su stvaru za koje nisam ni znao. Izgubio sam svu kontrolu. Posle svega, uspeo sam da održim kontakte sa ljudima i danas".
Tokom sezone 2017/18 Sabatini nije bio odgovoran samo za Inter, nego je uključivala ulogu u ostalim klubovima koji su pripadali Suning grupaciju.
"Žang je bio vlasnik, a vodio sam računa i o Đangsuu. Doveo sam Fabija Kapela za trenera i bio zadužen za transfere. Česta putovanja su mi oduzimala mnogo energije. Kina me je previše ometala. Često bih odlazio tamo i ostajao po nedelju dana".
Posle svega, puklo je sa Stivenom Žangom i više nije bilo nazad. Ugovor je morao biti raskinut.
"Završilo se zbog svađe sa Stivenom Žangom i to brutalne. To je jedna od stvari za kojom žalim. Da mogu da vratim vreme, nikad to ne bih uradio", smatra Sabatini.