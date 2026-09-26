Problem za Alimpijevića već posle prve utakmice

Džefris je odigrao pet minuta u porazu Bešiktaša pre nego što se povredio i nije uspeo da se upiše u strelce, dok u statistici ima samo jednu asistenciju sa tog meča. Došao je kao jedno od najvećih pojačanja i sada je strepnja u Istanbulu da se nije povredio na duži period.

Ovaj 29-godišnji bek pridružio se klubu nakon odlične sezone u razvojnoj ligi Dži ligi, u kojoj je prošle sezone u dresu Stokton Kingsa prosečno beležio 21,2 poena, 5,9 skokova i 2,3 asistencije po utakmici.

Takođe je nastupio na tri utakmice u NBA ligi za Sakramento Kingse, uz prosek od 10,3 poena i 1,7 skokova po meču.

Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan

Sada će morati da na pauzu, što je Bešiktaš objavio u zvaničnom saopštenju.

"Košarkaš Bešiktaša Dakvan Džefris doživeo je povredu levog ručnog zgloba u prvoj četvrtini sinoćnje utakmice protiv Valensije. Uprkos povredi, Džefris je želeo da nastavi da igra i pomogne svom timu, ali su pregledi nakon utakmice pokazali da je došlo do preloma jedne kosti u levom ručnom zglobu.

Dakvan je započeo lečenje pod nadzorom klupskog medicinskog osoblja, a njegov oporavak će se pažljivo pratiti. Želimo mu brz oporavak i nadamo se da ćemo ga što pre videti potpuno zdravog i spremnog za povratak na teren", navodi se.