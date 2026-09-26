Uskoro će vraća čovek protiv koga pomaže samo nada da će promašiti

Kamara je pred početak nove sezone rekao kako izgleda Lilard posle kidanja Ahilove tetive.

„Impresivno. Veoma, veoma impresivno“, rekao je Kamara za Atletik, opisujući utisak koji je na njega ostavio Lilard.

Kamara je tokom prethodne godine gledao Lilarda na treninzima u dvorani Trejlblejzersa, dok je Lilard još uvek imao ograničenja koja su mu nametnuli lekari nakon teške povrede. Tokom ovog leta je bilo drugačije. Dejm i Kamara su igrali košarku tri na tri zajedno sa Duopom Ritom i Mardžonom Bošampom.

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Lilardova čuvena radna etika obično se može videti kroz objave na njegovim društvenim mrežama. Malo šutiranja, malo dizanja tegova. Ali otkako je pokidao levu Ahilovu tetivu tokom četvrte utakmice plej-of serije Milvoki Baksa protiv Indijana Pejsersa 2025. godine, a potom započeo jednogodišnji proces oporavka, malo ko je imao priliku da vidi Lilarda kako igra. To je dodatno pojačalo intrigu i iščekivanje njegovog povratka na teren.

Kamara, koji je čuvao Lilarda tokom više treninga u njegovom domu, rekao je da će Trejlblejzersi, ali i cela NBA liga, ponovo videti koliko Lilard dobar iako ima 36 godina.

„Mislim da je meni najimpresivnija bila njegova brzina, posebno nakon povratka od te povrede. Jednostavno ga je bilo veoma teško čuvati u svakom pogledu.“

Nakon što je igrao protiv njega na utakmicama preko celog terena, Kamara kaže da bi Lilarda svrstao među pet igrača koje mu je najteže čuvati u NBA ligi.

„Ima toliko načina da vas zaobiđe. Usavršio je svoju igru i telo, a bez obzira na to koliko ste dobar defanzivac, kada neko toliko dobro vlada svojom igrom, stići će tamo gde god želi. Možete samo da se nadate da će promašiti šut.“