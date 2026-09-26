Uskoro će vraća čovek protiv koga pomaže samo nada da će promašiti
Vreme čitanja: 3min | sub. 26.09.26. | 19:40
Tumani Kamara i Mika Nori opisali kako je bilo raditi sa Demijanom Lilardom tokom leta i predsezone
Tokom svoje tri NBA sezone, krilo Portland Trejlblejzersa, Tumani Kamara, izrastao je u jednog od boljih defanzivaca u NBA ligi. Pošto mu je bilo poveravano da čuva NBA zvezde, Kamara je u sezoni 2024/25. uvršten je u drugu najbolju defanzivnu petorku.
Zato određenu težinu ima ono što je 25-godišnji Kamara video ovog jula, kada je prihvatio poziv legende Trejlblejzersa, Demijana Lilarda, da trenira sa njim u kući superzvezde u Portlandu, koja u sklopu ima i košarkaški teren.
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Kamara je pred početak nove sezone rekao kako izgleda Lilard posle kidanja Ahilove tetive.
„Impresivno. Veoma, veoma impresivno“, rekao je Kamara za Atletik, opisujući utisak koji je na njega ostavio Lilard.
Kamara je tokom prethodne godine gledao Lilarda na treninzima u dvorani Trejlblejzersa, dok je Lilard još uvek imao ograničenja koja su mu nametnuli lekari nakon teške povrede. Tokom ovog leta je bilo drugačije. Dejm i Kamara su igrali košarku tri na tri zajedno sa Duopom Ritom i Mardžonom Bošampom.
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Lilardova čuvena radna etika obično se može videti kroz objave na njegovim društvenim mrežama. Malo šutiranja, malo dizanja tegova. Ali otkako je pokidao levu Ahilovu tetivu tokom četvrte utakmice plej-of serije Milvoki Baksa protiv Indijana Pejsersa 2025. godine, a potom započeo jednogodišnji proces oporavka, malo ko je imao priliku da vidi Lilarda kako igra. To je dodatno pojačalo intrigu i iščekivanje njegovog povratka na teren.
Kamara, koji je čuvao Lilarda tokom više treninga u njegovom domu, rekao je da će Trejlblejzersi, ali i cela NBA liga, ponovo videti koliko Lilard dobar iako ima 36 godina.
„Mislim da je meni najimpresivnija bila njegova brzina, posebno nakon povratka od te povrede. Jednostavno ga je bilo veoma teško čuvati u svakom pogledu.“
Nakon što je igrao protiv njega na utakmicama preko celog terena, Kamara kaže da bi Lilarda svrstao među pet igrača koje mu je najteže čuvati u NBA ligi.
„Ima toliko načina da vas zaobiđe. Usavršio je svoju igru i telo, a bez obzira na to koliko ste dobar defanzivac, kada neko toliko dobro vlada svojom igrom, stići će tamo gde god želi. Možete samo da se nadate da će promašiti šut.“
O Lilardu je govorio i Mika Nori, novi trener Trejlblejzersa. U klupskom trening centru Lilard je tokom septembra svakodnevno učestvovao u igri, a trener Nori stekao je sličan utisak kao Kamara.
„Izgleda fenomenalno. Svaki put kada vidim da šutira, pomislim da će lopta ući“, rekao je Nori.
Trejlblejzersi su u sredu obavili lekarske preglede, a Nori je rekao da, koliko je njemu poznato, neće biti nikakvih ograničenja niti posebnih mera za Lilarda kada u utorak počne trening kamp.
„Da nikada ranije nisam poznavao Dejma Lilarda i da sam došao u dvoranu i jednostavno počeo da gledam kako igra košarku, ne bih mogao da kažem da je imao bilo kakvu operaciju.“
Utorak, 20.00: (1,90) Crvena zvezda (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)
I Kamara i Nori rekli su da je posmatranje Lilardove rutine i navika dodatno potvrdilo zašto je on višestruki Ol-star igrač i najbolji strelac u istoriji franšize. Nori smatra da će Lilardove navike i pristup postaviti standard za čitav tim i da će ga još jednom staviti u ulogu lidera.
Očekuje se da Lilard ponovo preuzme ulogu startera i lidera u veoma popunjenoj bekovskoj liniji, u kojoj su još Dža Morant, Džru Holidej i Skut Henderson. Nije jasno kako će biti raspoređene minute među bekovima i kako će izgledati napad, a upravo će to biti glavni Norijev zadatak na početku sezone
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