Posle 25 godina ponovo zajedno: Jedan je Ronaldinjo, a drugi čovek po kom se zove tribina u Mariboru

Dvojicu starih poznanika ponovo je spojio Kup Legendi u austrijskom gradu Klagenfurtu, na kom je Ronaldinjo još jednom pokazao da ni godinama posle završetka profesionalne karijere ne može dugo bez lopte. Na istom terenu našao se i Tavares, pa je tako oživela priča koja je počela još pre četvrt veka u Porto Alegreu.

Ronaldinjo se prisetio i simpatičnog detalja iz perioda kada su zajedno bili u Gremiju. Objasnio je da je Tavares tada bio veoma mlad i tek se probijao, pa mu je nekoliko puta pozajmljivao svoje kopačke kako bi mogao normalno da trenira i igra.

Ronaldinjo je već tada bio jedno od najvećih imena koje je izlazilo iz Gremijeve škole, dok je Tavares tek tražio svoj fudbalski put.

"Sećam se da sam mu pozajmljivao kopačke. Bio je mlađi, tek je počinjao i pomagali smo jedni drugima", prisećao se Ronaldinjo tog perioda, govoreći o počecima čoveka koji će mnogo godina kasnije postati jedna od najvećih legendi Maribora.

Četvrt veka kasnije, ta priča dobila je gotovo filmski nastavak , dvojica Brazilaca ponovo su se našla na istom terenu, ovoga puta kao legende iza kojih su ostale potpuno različite, ali veoma upečatljive karijere. Ronaldinjo je otišao u Evropu i postao globalna superzvezda. Posle Gremija nosio je dres Pari Sen Žermena, a potom je u Barseloni dostigao vrhunac i postao najbolji fudbaler sveta. Kasnije je igrao i za Milan, da bi profesionalnu karijeru završio 2015. godine u Fluminenseu.

Tavaresova priča bila je sasvim drugačija, ali ništa manje posebna. Brazilac je svoju fudbalsku kuću pronašao u Sloveniji. U Maribor je stigao 2008. godine i vremenom postao jedan od najvećih simbola kluba. Godinama je bio zaštitno lice ljubičastih, rušio rekorde, osvajao trofeje i stekao status koji je prevazišao običnu kategoriju klupske legende. Koliki je trag ostavio u Mariboru najbolje govori podatak da tribina Ljudskog vrta nosi njegovo ime, dok je sa porodicom i nakon završetka igračke karijere ostao da živi u Sloveniji i nastavio da bude vezan za klub.