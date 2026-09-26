SRBIJA – TIM ZA HOLANDIJU: Bez mnogo promena, prilika za Babića

Zato selektor Veljko Paunović, iako je najavio da će morati da rotira igrače u ove četiri utakmice Lige nacija u 15 dana, neće mnogo tumbati tim u odnosu na okršaj sa Helenima. Barem su takve naznake, ali treba to uzeti sa rezervom, jer je selektor i za Grčku napravio neke iznenađujuće izbore.

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Očekuje se da na golu ponovo bude Vanja Milinković-Savić, ali će sastav odbrane biti drugačiji. Nemanja Gudelj će zauzeti mesto jednog štopera, dok će kraj njega sa leve strane biti Srđan Babić, o kojem je Paunović na poslednjoj konferenciji za medije govorio biranim rečima. Fudbaler moskovskog Spartaka će dobiti priliku, dok će Strahinja Pavlović da predahne.

Strahinja Eraković će se preseliti na desni bok uz aut liniju, pošto je selektor otvoreno rekao da Nedeljković i Nikolić još nisu na željenom nivou za ovakve utakmice, dok će na levom biti Aleksa Terzić, dosta defanzivniji igrač od Filipa Kostića, koji je odigrao korektno protiv Grčke.