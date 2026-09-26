SRBIJA – TIM ZA HOLANDIJU: Bez mnogo promena, prilika za Babića

Vreme čitanja: 2min | sub. 26.09.26. | 21:00
Selektor Paunović neće tumbati tim u odnosu na Grčku
Početak nije dobar, upisana je „nula“ protiv Grčke (1:2) i Srbija je sada pribijena uz zid, pošto nakon prvog kola Lige nacija nema ni bod. A, već je potrošila jedan meč na svom terenu.
U nedelju veče Orlovi će ponovo biti domaćini, ovog puta će na drugoj strani terena biti Holandija, ali Srbija će morati makar da proba da napadne, da bar malo popravi dosta bled utisak u odnosu na susret sa Grcima.
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Zato selektor Veljko Paunović, iako je najavio da će morati da rotira igrače u ove četiri utakmice Lige nacija u 15 dana, neće mnogo tumbati tim u odnosu na okršaj sa Helenima. Barem su takve naznake, ali treba to uzeti sa rezervom, jer je selektor i za Grčku napravio neke iznenađujuće izbore.
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Očekuje se da na golu ponovo bude Vanja Milinković-Savić, ali će sastav odbrane biti drugačiji. Nemanja Gudelj će zauzeti mesto jednog štopera, dok će kraj njega sa leve strane biti Srđan Babić, o kojem je Paunović na poslednjoj konferenciji za medije govorio biranim rečima. Fudbaler moskovskog Spartaka će dobiti priliku, dok će Strahinja Pavlović da predahne.
Strahinja Eraković će se preseliti na desni bok uz aut liniju, pošto je selektor otvoreno rekao da Nedeljković i Nikolić još nisu na željenom nivou za ovakve utakmice, dok će na levom biti Aleksa Terzić, dosta defanzivniji igrač od Filipa Kostića, koji je odigrao korektno protiv Grčke.
Nemanja Maksimović i Sergej Milinković-Savić su „viđeni“ ponovo kao startni vezisti, sa Dušanom Tadićem kao glavnim kreatorom ispred njih. Kapiten je svoj povratak u sastav Orlova obeležio asistencijom za gol, a sada će se nameriti na tim u kojem sve igrače jako dobro poznaje iz svojih holandskih dana. Andrija Živković desno, a Filip Kostić sada levo u ofanzivnijoj ulozi biće po bokovima. I ponovo kao startna „devetka“ Luka Jović.
Prema tome, očekivanih startnih 11 Srbije za meč sa Holandijom čine: V. Milinković-Savić – Eraković, Gudelj, Babić, Terzić – Maksimović, S. Milinković-Savić – Živković, Tadić, Kostić – Jović.