Čekajući dvomeč sa Partizanom, Hetafe otvorio pregovore sa Stefanom Bajčetićem

Gotovo da smo i zaboravili kada je talentovani fudbaler srpskog porekla rođen u Španiji poslednji put igrao fudbal. Nažalost, povrede zadnje lože su najpre usporile, a onda i potpuno zakočile uspon momka koji je dobijao ozbiljnu šansu kod Jirgena Klopa u Liverpulu još sa 19 godina.

Išao je na pozajmicu, najpre u Reed Bul Salcburg, pa onda i u Las Palmas, gde je upravo poslednji put i nastupao, još u proleće 2025. godine, nakon čega je otišao na operaciju zbog koje je propustio kompletnu prošlu sezonu.

Sada, deluje da se sin nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde Srđana, koji je pet puta oblačio dres U-21 reprezentacije Španije, nalazi na prekretnici. Nakon oporavka, pojavio se na okupljanju Liverpula i stavio se na raspolaganje novom treneru Andoniju Iraoli. Prve informacije su čak bile pozitivne, da je španski strateg zadovoljan onim što je video i da je spreman da pruži šansu Bajčetiću, ali ukoliko za njega ne bude mesta na Enfildu, od početka se znalo da mu je jedina želja da se vrati u Španiju.

Pominjali su se još Sevilja, Elče, Rajo Valjekano. Ali, izgleda da je Hetafe prvi stao u red...