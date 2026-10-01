Rangnikova nova Austrija hita ka povratku u A diviziju Lige nacija

Početak novog ciklusa je uspešan. Tim nekadašnjeg menadžera Mančester Junajteda je ostvario dve pobede u B diviziji sa po 3:1 protiv Izraela i takozvanog Kosova i želi povratak u najbolje društvo u najmlađem UEFA takmičenju. Rangnik je za 180 minuta koristio čak 24 igrača, a svih šest strelaca su različiti.

„Želim da imam najbolji tim na terenu, tako da smo imali mnogo promena, ali i nekoliko povreda. Za mene je najvažnije da na teren pošaljem najsvežiji, najspremniji tim”, rekao je Rangnik pred gostovanje u Dablinu Republici Irskoj.

20.45: (3,35) Republika Irska (3,35) Austrija (2,20) MOZZART RELAX

Dok je idila u taboru zemlje podno Alpa, dotle je nemir u taboru Iraca - kontroverze u prethodnom kolu protiv Izraela, igranje i pored kršenja bojkota.

“Gledao sam obe utakmice Irske i video dva različita lica. Irci su tim koji pokušava da igra napadački, sa mnogo dugih lopti u naš šesnaesterac. Moramo da se pripremimo da imamo prava rešenja kako bismo se suprotstavili selekciji sa malo drugačijim stilom igre”, istakao je Rangnik.

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Irci imaju polovičan skor posle dva kola, prvo su poraženi u srpskoj pokrajini od tzv. Kosova (0:1), a onda su u kontroverznom meču glatko dobili Izrael u gostima sa 3:0. Domaćin mora da osvoji tri boda da bi ostao u igri za prvo mesto koje direktno vodi u A diviziju najmlađeg UEFA takmičenja.

Tradicija kaže da ne dolazi veliki broj golova u mečevima ovih selekcija. Na tri prethodna međusobna duela je dvaput pao samo jedan gol, dok je poslednji meč odigran pre devet godina, kada je bilo 1:1 u Dablinu.

LIGA NACIJA, B DIVIZIJA

Četvrtak

GRUPA 3

20.45: (3,35) Republika Irska (3,35) Austrija (2,20) MOZZART RELAX

20.45: (3,20) Izrael (3,40) Tzv. Kosovo (2,25)