Rangnikova nova Austrija hita ka povratku u A diviziju Lige nacija
Vreme čitanja: 3min | čet. 01.10.26. | 12:04
Bez veterana, sa širokim rosterom, nekadašnji menadžer Mančester Junajteda zasad dobro gura. Dve pobede na startu takmičenja pred gostovanje Republici Irskoj u Dablinu (20.45)
Nisu oduševili Austrijanci na Mundijalu proteklog leta. Dokopali su se nekako osmine finala, ali su onda glatko poraženi od Španije (0:3) u prvoj nokaut fazi. Selektor Ralf Rangnik je znatno promenio selekciju za novi ciklus Lige nacija.
Veteran Marko Arnautović se povukao iz reprezentacije, David Alaba je izostavljen jer dugo nije imao klub posle odlaska iz Reala (sada je potpisao za Udineze). Ni veziste Borusije iz Dortmunda Marsela Zabicera nema više u nacionalnom timu, dok je Kevin Danso suspendovan.
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Početak novog ciklusa je uspešan. Tim nekadašnjeg menadžera Mančester Junajteda je ostvario dve pobede u B diviziji sa po 3:1 protiv Izraela i takozvanog Kosova i želi povratak u najbolje društvo u najmlađem UEFA takmičenju. Rangnik je za 180 minuta koristio čak 24 igrača, a svih šest strelaca su različiti.
„Želim da imam najbolji tim na terenu, tako da smo imali mnogo promena, ali i nekoliko povreda. Za mene je najvažnije da na teren pošaljem najsvežiji, najspremniji tim”, rekao je Rangnik pred gostovanje u Dablinu Republici Irskoj.
20.45: (3,35) Republika Irska (3,35) Austrija (2,20) MOZZART RELAX
Dok je idila u taboru zemlje podno Alpa, dotle je nemir u taboru Iraca - kontroverze u prethodnom kolu protiv Izraela, igranje i pored kršenja bojkota.
“Gledao sam obe utakmice Irske i video dva različita lica. Irci su tim koji pokušava da igra napadački, sa mnogo dugih lopti u naš šesnaesterac. Moramo da se pripremimo da imamo prava rešenja kako bismo se suprotstavili selekciji sa malo drugačijim stilom igre”, istakao je Rangnik.
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Irci imaju polovičan skor posle dva kola, prvo su poraženi u srpskoj pokrajini od tzv. Kosova (0:1), a onda su u kontroverznom meču glatko dobili Izrael u gostima sa 3:0. Domaćin mora da osvoji tri boda da bi ostao u igri za prvo mesto koje direktno vodi u A diviziju najmlađeg UEFA takmičenja.
Tradicija kaže da ne dolazi veliki broj golova u mečevima ovih selekcija. Na tri prethodna međusobna duela je dvaput pao samo jedan gol, dok je poslednji meč odigran pre devet godina, kada je bilo 1:1 u Dablinu.
LIGA NACIJA, B DIVIZIJA
Četvrtak
GRUPA 3
20.45: (3,35) Republika Irska (3,35) Austrija (2,20) MOZZART RELAX
Petak
GRUPA 2
20.45: (2,15) Mađarska (3,35) Gruzija (3,45)
GRUPA 4
20.45: (2,95) Bosna i Hercegovina (3,50) Švedska (2,35)
Subota
GRUPA 1
20.45: (4,50) Makedonija (3,45) Škotska (1,75)
20.45: Švajcarska - Slovenija
***kvote su podložne promenama