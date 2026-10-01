Pi Džej Doužer: Dolazak u Beograd kao povratak kući; nema boljeg iskustva od Partizana

Nekadašnji NBA igrač je u razgovoru za Basket News istakao da jedva čeka da istrči na teren Beogradske arene. "Očekujem fenomenalnu atmosferu. Zbog toga dođeš u Evropu, da bi igrao pred publikom kakvu možete videti u Beogradu i iskoristiš priliku da igraš košarku na visokom nivou. Plan je da se fokusiramo na sebe i uradimo ono zbog čega smo došli. Počeli smo sezonu odlično i želimo da nastavimo tim putem, a ujedno da iz dana u dan budemo sve bolji".

Doužer već dve godine nije deo Partizan Mozzart Beta, ali i te kako pamti period proveden u klubu. "Činjenica da mi je Partizan bio prvi dom van kuće je nešto što ću uvek pamtiti. Povratak u Beograd budi osećaj kao da sam se vratio kući, da li je igranje protiv Zvezde ili Partizana, znam da će publika biti neverovatna. Mislim da je to meč na kalendaru koji svi igrači zaokruže jer su veoma uzbuđeni da osete tu atmosferu".

Nastavio je Amerikanac da priča u superlativu o nekadašnjem klubu.

"Ne znam da li ima neki specifičan klub ili grad gde bi neko išao prvo, kako bi uhvatio sećaj evropske košarke. Iz mog ličnog znanja mislim da nigde drugde ne bih dobio iskustvo kao u Partizanu. Uvek kažem igračima, ako imate priliku da dođete ovde i da igrate, definitivno treba da to iskoristite, ne može na drugom mestu da se pronađe to iskustvo. Mnogo sam zahvalan što sam prvo došao ovde, jer bi mnogi rekli da nema boljeg iskustva od ovog. definitivno sam bio srećan".

Pričao je nekadašnji član crno-belih i o svom bivšem saigraču u periodu dok je branio boje Denvera - Nikoli Jokiću.

"On sve može da radi u snu i to svake večeri. Za mene je on najbolji na svetu jer radi ono što radi i to iz dana u dan. Od momenta kada je krenuo da igra izgleda kao, on izgleda kao da se ne trudi uopšte. Koga god od igrača da je imao pored sebe, njegova statistika je rasla, sve oko njega je fenomenalno. Radujem se da vidim kakva će biti ova sezona", rekao je Pi Džej Doužer za Basket News.

EVROLIGA, 3. KOLO

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Četvrtak

18.00: (2,25) Hapoel Tel Aviv (15,0) Real Madrid (1,80)

20.00: (1,70) Crvena zvezda (15,0) Anadolu Efes (2,40)

20.30: (4,70) Viruts (17,0) Olimpijakos (1,25)

20.45: (2,40) Pariz (15,0) Žalgiris (1,70)

Petak

19.00: (1,70) Bešiktaš (15,0) Barselona (2,40)

19.45: (1,50) Fenerbahče (16,0) Dubai (3,00)

20.00: (2,65) Asvel (16,0) Valensija (1,60)

20.00: (1,70) Bajern (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)

20.15: (1,17) Panatinakos (20,0) Makabi Tel Aviv (6,00)

20.30: (2,25) Baskonija (15,0) Olimpija Milano (1,80)

***Kvote su podložne promenama***