Čekajući unapređenu verziju Osmana Bukarija... Zvezda pokušala i sa Gonzalom Platom

Naravno, postoji onaj deo koji se zove alternativna istorija. Odnosno, ona konstatacija „šta bi bilo kada bi bilo“. Videlo se još tokom proleća da srpskom šampionu nedostaje brzine, neka vrsta unapređene verzije Osmana Bukarija iz prvog mandata. I bez igrača takvog profila, kakvi su, primera radi, još Nemanja Radonjić ili Silas, crveno-beli su odigrali izuzetan meč protiv Lila. I nekako se verovalo da će na suvi kvalitet proći kvalifikacije.

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Ali su razmišljali o krilu koje je trebalo da označi kraj višegodišnje potrage, posle neuspešnih pokušaja sa Babikom i Ovusuom. Imali su na Marakani vrlo ambiciozan plan pre Mundijala u Americi, vezan za dovođenje krilnog fudbalera koji bi prema svim karakteristikama trebalo da donese ozbiljan kvalitet.

Jedan od prvih pikova srpskog šampiona bio je reprezentativac Ekvadora i član brazilskog Flamenga Gonzalo Plata. Nadali su se na Marakani da mogu da završe posao sa snažnim Južnoamerikancem uoči Svetskog prvenstva. Prepoznat je Plata kao neko ko bi unapredio igru tima Dejana Stankovića...

Znali su u Zvezdi da ne smeju da čekaju, jer je Ekvador važio za potencijalno iznenađenje turnira u Americi. Preko posrednika stupili su u kontakt sa Flamengom, ali je brazilski velikan za slobodu jednog od najboljih igrača tražio nešto više od osam miliona evra.

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Bilo je jasno da će Plata ostati nedosanjani san. Još kada je postigao pogodak protiv Nemačke u pobedi selekcije iz Južne Amerike (2:1)... Morala je Crvena zvezda brzinski da se okrene alternativnim rešenjima. Nedugo zatim je aktivirana priča oko Osmana Bukarija.

Gonzalo Plata je godinama jedan od najboljih ekvadorskih igrača već godinama. Kao tinejdžera doveo ga je lisabonski Sporting iz Independijentea. Kasnije je išao na pozajmicu u Valjadolid, a taj španski klub ga je kupio za devet miliona evra leta 2022. godine. Posle samo godinu dana Plata je prodat Al Sadu iz Katara za 12 miliona evra.

Pre dve godine je prešao u Flamengo sa kojim ima ugovor do 2028. godine.