Kreće Liga Evrope: Zvučnija nego prošle sezone za italijanske “ale”, desetorica Srba sanjaju Frankfurt

POGLEDAJTE SVE KVOTE MOZZARTA ZA ŠAMPIONA LIGE EVROPE I PLASMAN U OSMINU FINALA

Upravo su najveći klubovi u ovom takmičenju i favoriti za osvajanje trofeja. Kvota u Mozzartu da će Juventus da uzme krunu je 8,00, a na Milan 8,50. Dobro se kotira i nekadašnji vicešampion Evrope Bajer Leverkuzen sa 10,00, debitant u evropskom takmičenju Bornmut sa 11,00, koliko i Marselj. Sosijedad je na 12,00, Selta na 13,00, a na prošlosezonskog osvajača Lige konferencije Kristal Palas je na 15,00.

21.00: (2,30) Milan (3,45) Benfika (3,05) MOZZART RELAX

Posle kraha Stankovićeve Zvezde protiv Hapoel Ber Ševe, nadali smo se da će crveno-beli da igraju makar Ligu Evrope, ali je usledio još gori fijasko, eliminacija od Viktorije Plzenj u plej-ofu posle pobede na Marakani sa 3:0. U Češkoj je bilo 5:1 za domaćina, pa će srpski šampion biti jedini predstavnik u Evropi, u najslabijoj Ligi konferencije koja kreće narednog meseca.

JUVENTUS POBEDNIK LIGE EVROPE - KVOTA U MOZZARTU JE 8,00.

Od timova iz okruženja, iz zemalja bivše Jugoslavije gledaćemo Dinamo iz Zagreba i slovenačko Celje, dok u komšiluku imamo i prvake Mađarske i Bugarske, Ferencvaroš i Levski.

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SRBI U LIGI EVROPE

Strahinja Pavlović (Milan)

Mihajlo Cvetković (Anderleht)

Igor Zlatanović (Hapoel Ber Ševa)

Petar Petrović (Šturm)

Marko Grujić (Levski)

Dušan Vlahović (Bešiktaš)

Veljko Birmančević (Ferencvaroš)

Dušan Tadić (NEC Najmegen)

Đorđe Petrović (Bornmut)

Stefan Pirgić (Viktorija Plzenj)

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Kada nema srpskih klubova, ima naših igrača. Šansu da vidi Frankfurt ima 10 Srba, a najveće šanse da se nađe u finalu u pokrajini Hesen ima stub odbrane Milana Strahinja Pavlović. Za golove biće zaduženi Dušan Vlahović i Mihajlo Cvetković, golgeteri Bešiktaša i Anderlehta. Na golu Bornmuta biće Đorđe Petrović, dok nije za prvu fazu registrovan mladi štoper Veljko Milosavljević.

Marko Grujić ima iskustvo igranja u Ligi šampiona sa Portom. Od ovog leta je u bugarskom šampionu Levskom koji je u plej-ofu za evropsku elitu eliminisan od AEK-a. Gledaćemo u narednim mesecima i povratnika u reprezentaciju Srbije Dušana Tadića koji je pre nekoliko godina bio strah i trepet za rivale u dresu Ajaksa. Sad će predvoditi NEC iz Najmehena koji je glatko eliminisan u plej-ofu za evropsku elitu od norveškog vicešampiona Bode Glimta.

Ararat Jermenija je prvi klub iz ove zemlje bivšeg SSSR-a koji će igrati u Ligi Evrope, dok su debitanti i Bornmut, Celje, Kristal Palas, Jagjelonija Bjalistok, Lilestrem, NEC, Nica, Sanderlend, OFI i jedini drugoligaš u ovom društvu, portugalski Torense, senzacionalni osvajač Kupa ove zemlje posle pobede u finalu u Lisabonu protiv Sportinga.

BORNMUT OSVAJA LIGU EVROPE - KVOTA U MOZZARTU JE 11,0.

Ukupno će 22 zemlje imati predstavnike u Ligi Evrope. Sistem takmičenja je preslikan iz Lige šampiona. Svaki tim igraće osam utakmica u prvoj fazi, po četiri u gostima i kod kuće. Najboljih osam izboriće direktan plasman u osminu finala, dok će ekipe od devetog do 16. mesta imati prednost da revanš plej-ofa za plasman među 16 igraju na domaćem terenu protiv timova koji su od 17. do 24. pozicije. Šampion Lige Evrope ima sigurno mesto u Ligi šampiona naredne godine.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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LIGA EVROPE – 1. KOLO

Sreda

18.45: (4,90) Ararat Jermenija Sparta Prag (1,67) MOZZART RELAX

18.45: (3,90) Omonija (3,45) Selta (1,97)

21.00: (2,30) Milan (3,45) Benfika (3,05) MOZZART RELAX

21.00: (2,85) Anderleht (3,50) Lion (2,40)

21.00: (1.10) Bajer Leverkuzen (11,0) Celje (18,0)

21.00: (1,45) Olimpijakos (4,40) Jagjelonija (7,25) MOZZART RELAX

21.00: (3,90) Šturm (3,60) Ren (1,92) MOZZART RELAX

21.00: (1,58) Sanderlend (4,00) AZ Alkmar (5,90)

21.00: (3,60) Hapoel Ber Ševa (3,45) Dinamo Zagreb (1,95) MOZZART RELAX

Četvrtak

18.45: (8,50) OFI (4,80) Hofenhajm (1,38)

18.45: (2,95) Levski (3,50) Salcburg (2,35)

18.45: (1,77) Bešiktaš (3,60) Marselj (4,80)

21.00: (1,23) Juventus (6,50) NEC Najmehen (12,0)

21.00: (1,72) Seltik (3,70) Ferencvaroš (5,00)

21.00: (1,53) Lilestrem (3,90) Torense (5,80)

21.00: (2,75) Viktorija Plzenj (3,35) Union Sen Žiloaz (2,55)

21.00: (1,40) Kristal Palas (4,70) Leh (8,00)

21.00: (3,10) Sosijedad (3,40) Bornmut (2,30)

***kvote su podložne promenama