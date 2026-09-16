LUDI TIKET, sreda, 234.941 dinara: Midlzbro obara – Mozzart RELAX spasava!

Ostatak tiketa odigran je u znaku vrhunskog kladioničkog osećaja i uspešnog lova na velike koeficijente sa ulogom od svega 100 dinara. Pored Milvola, bez greške su prošli trijumfi Linkoln Sitija u gostima protiv Bristol Sitija (4,10), kao i gostujuće slavlje Aberdina protiv Madervela (4,40). Kada se na to dodaju sigurni domaći trijumfi Stenhausa po kvoti 4,80 i Falkirka sa 3,80, ukupna kvota je dostigla fantastičnih 2.303,35. Samo kada pogledate ove kvote, možete da zamislite kakva bi drama i neverica nastupila da se Mozzart nije umešao u celu stvar, i ponudio igru koja nigde drugde, ma ni u ludilu ne bi prošla. Ako ćemo pravo, ovo je i bila jedna od onih situacija za koje je Mozzart RELAX i projektovan, bukvalno kao sigurnosni pojas koji po difoltu gubitne partije pretvara u dobitnu igr.

Dakle, kada izabereš mečeve sa MR oznakom, tvoj tiket je prolazan mnogo pre završetka meča: u fudbalu tvoj tip pobeđuje čim tim povede sa dva gola razlike, što važi za konačne ishode, a Mozzart RELAX ti pomaže i sa prelazima 1-1 i 2-2, ukoliko tvoj tim vodi sa dva gola razlike na poluvremenu. To je znao Smederevac, a tu su i olakšice te čekaju i uz golove, tako da baš možeš da se opustiš. U košarci ti je recimo za prolaz dovoljno da tvoj tim povede sa 16 poena razlike, dok u tenisu dobijaš čim tvoj igrač osvoji dva seta prednosti ili dobije prvi/drugi set sa 6:0 ili 6:1.

Zato je VAŽNO JE S KIM IGRAŠ!