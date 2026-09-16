Derbi dana na San Siru: Amorim ne može bez Pavlovića, Srbin na Pavlidisa – prvi čin

Očekuje se da Amorim malo „promeša“ karte u odnosu na gostovanje na rimskom Olimpiku protiv Lacijala pre četiri dana. Stub odbrane ostaće srpski reprezentativac Strahinja Pavlović , koji je nezamenjiv u poslednjoj liniji, kao i kod prethodnih Alegrija i Serža Konseisaa .

Marko Silva je ovog leta stigao na kormilo Orlova iz Fulama. Dobro mu zasad ide sa najpopularnijim portugalskim klubom kako u Evropi, tako i u domaćem šampionatu. Sedam vezanih trijumfa ima Benfika. S druge strane, Ruben Amorim je krenuo sa dve pobede na klupi Rosonera u Seriji A, ali poslednja dva remija, protiv Juventusa (1:1) i Lacija na Olimpiku (2:2), kada je junak bio Dijego Moreira , sin nekadašnjeg fudbalera Partizana Almamija Moreire , koji je sa dva gola pokazao da će biti veliko pojačanje sedmostrukog šampiona Evrope posle dolaska ovog leta iz Strazbura.

Italijanski mediji navode da bi mesto u poslednjoj liniji danas mogao da dobije Filipo Teračano. Luka Modrić se verovatno seli na klupu, a u sredini će igrati Adrijen Rabio, Junus Musa, Ardon Jašari i Pervis Estupinjan. Mladi Alfađo Sise bi trebalo da zadrži mesto na levoj strani terena, najistureniji će biti Portugalac Gonsalo Ramos, dok se za mesto startera u napadu se bore starosedelac Kristijan Pulišić i novajlija Omar Hačinson. I pored dva gola Rimljanima, Moreira čeka šansu s klupe.

MILAN U OSMINI FINALA LIGE EVROPE - KVOTA U MOZZARTU JE 1,65.

Silva tim koji pobeđuje verovatno neće menjati. Najveća pretnja po gol Milana, ali i Srbiju u predstojećim mečevima Lige nacija preti od raspoloženog Grka Vangelisa Pavlidisa. On je postigao već osam golova na šest mečeva Primeire, uz dve asistencije. Za vikend je dao dva pogotka Žil Visenteu u pobedi sa 3:1 na Lužu. Imaće popularni Kalaba bliske susrete sa prvom zvezdom Benfike, ali i reprezentacije Grčke čak tri puta u narednim mesecima.

BENFIKA U OSMINI FINALA LIGE EVROPE - KVOTA U MOZZARTU JE 1,90.

Milan i Benfika su poslednji put igrali u grupnoj fazi Lige šampiona pre skoro dve decenije, tačnije 2007. godine, kada je Milan bio bolji, dobio je na San Siru sa 2:1, dok je na Lužu bilo bez pobednika – 1:1. Pre sedam godina su odmerili snage na tlu SAD-a u prijateljskom turniru Kupu šampiona, kada je Benfika slavila sa 1:0. Biće ovo i obračun Portugalaca na klupi, Silve i osam godina mlađeg Amorima. Prošle sezone je trener Benfike sa Fulamom eliminisao Junajted u FA kupu.



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