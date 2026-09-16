Derbi dana na San Siru: Amorim ne može bez Pavlovića, Srbin na Pavlidisa – prvi čin
Vreme čitanja: 6min | sre. 16.09.26. | 11:00
Milan i Benfika (21.00) na San Siru žele da potvrde da imaju ambicije da osvoje Ligu Evrope. Grčki as najveća pretnja po Rosonere
Milan i Benfika su velikani evropskog fudbala sa ukupno devet titula prvaka Starog kontinenta (italijanski tim sakupio sedam). I Rosoneri i lisabonski Orlovi sigurno su gajili ambicije da igraju Ligu šampiona, ali loše prošle sezone u Italiji i Portugaliji. Ceh za to su platili treneri, Masimilijano Alegri i Žoze Murinjo, a Portugalci Ruben Amorim i Marko Silva pokušaće da vrate velikane tamo gde im je mesto – u kremu Starog kontinenta.
Derbi dana, ali i prvog kola je njihov obračun na San Siru (21.00). Rosoneri su drugi favoriti takmičenja sa kvotom 8,50 u Mozzartu. Bolje je kotiran samo Juventus (8,00), dok možete da zaradite 20 puta više od uloga ako smatrate da će Benfika da osvoji trofej 26. maja u Frankfurtu na Valdstadionu.
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Marko Silva je ovog leta stigao na kormilo Orlova iz Fulama. Dobro mu zasad ide sa najpopularnijim portugalskim klubom kako u Evropi, tako i u domaćem šampionatu. Sedam vezanih trijumfa ima Benfika. S druge strane, Ruben Amorim je krenuo sa dve pobede na klupi Rosonera u Seriji A, ali poslednja dva remija, protiv Juventusa (1:1) i Lacija na Olimpiku (2:2), kada je junak bio Dijego Moreira, sin nekadašnjeg fudbalera Partizana Almamija Moreire, koji je sa dva gola pokazao da će biti veliko pojačanje sedmostrukog šampiona Evrope posle dolaska ovog leta iz Strazbura.
21.00: (2,30) Milan (3,45) Benfika (3,05) MOZZART RELAX
Očekuje se da Amorim malo „promeša“ karte u odnosu na gostovanje na rimskom Olimpiku protiv Lacijala pre četiri dana. Stub odbrane ostaće srpski reprezentativac Strahinja Pavlović, koji je nezamenjiv u poslednjoj liniji, kao i kod prethodnih Alegrija i Serža Konseisaa.
Italijanski mediji navode da bi mesto u poslednjoj liniji danas mogao da dobije Filipo Teračano. Luka Modrić se verovatno seli na klupu, a u sredini će igrati Adrijen Rabio, Junus Musa, Ardon Jašari i Pervis Estupinjan. Mladi Alfađo Sise bi trebalo da zadrži mesto na levoj strani terena, najistureniji će biti Portugalac Gonsalo Ramos, dok se za mesto startera u napadu se bore starosedelac Kristijan Pulišić i novajlija Omar Hačinson. I pored dva gola Rimljanima, Moreira čeka šansu s klupe.
MILAN U OSMINI FINALA LIGE EVROPE - KVOTA U MOZZARTU JE 1,65.
Silva tim koji pobeđuje verovatno neće menjati. Najveća pretnja po gol Milana, ali i Srbiju u predstojećim mečevima Lige nacija preti od raspoloženog Grka Vangelisa Pavlidisa. On je postigao već osam golova na šest mečeva Primeire, uz dve asistencije. Za vikend je dao dva pogotka Žil Visenteu u pobedi sa 3:1 na Lužu. Imaće popularni Kalaba bliske susrete sa prvom zvezdom Benfike, ali i reprezentacije Grčke čak tri puta u narednim mesecima.
BENFIKA U OSMINI FINALA LIGE EVROPE - KVOTA U MOZZARTU JE 1,90.
Milan i Benfika su poslednji put igrali u grupnoj fazi Lige šampiona pre skoro dve decenije, tačnije 2007. godine, kada je Milan bio bolji, dobio je na San Siru sa 2:1, dok je na Lužu bilo bez pobednika – 1:1. Pre sedam godina su odmerili snage na tlu SAD-a u prijateljskom turniru Kupu šampiona, kada je Benfika slavila sa 1:0. Biće ovo i obračun Portugalaca na klupi, Silve i osam godina mlađeg Amorima. Prošle sezone je trener Benfike sa Fulamom eliminisao Junajted u FA kupu.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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LIGA EVROPE – 1. KOLO
Sreda
18.45: (4,90) Ararat Jermenija (3,60) Sparta Prag (1,67) MOZZART RELAX
18.45: (3,90) Omonija (3,45) Selta (1,97)
21.00: (2,30) Milan (3,45) Benfika (3,05) MOZZART RELAX
21.00: (2,85) Anderleht (3,50) Lion (2,40)
21.00: (1.10) Bajer Leverkuzen (11,0) Celje (18,0)
21.00: (1,45) Olimpijakos (4,40) Jagjelonija (7,25) MOZZART RELAX
21.00: (3,90) Šturm (3,60) Ren (1,92) MOZZART RELAX
21.00: (1,58) Sanderlend (4,00) AZ Alkmar (5,90)
21.00: (3,60) Hapoel Ber Ševa (3,45) Dinamo Zagreb (1,95) MOZZART RELAX
Četvrtak
18.45: (8,50) OFI (4,80) Hofenhajm (1,38)
18.45: (2,95) Levski (3,50) Salcburg (2,35)
18.45: (1,77) Bešiktaš (3,60) Marselj (4,80)
21.00: (1,23) Juventus (6,50) NEC Najmehen (12,0)
21.00: (1,72) Seltik (3,70) Ferencvaroš (5,00)
21.00: (1,53) Lilestrem (3,90) Torense (5,80)
21.00: (2,75) Viktorija Plzenj (3,35) Union Sen Žiloaz (2,55)
21.00: (1,40) Kristal Palas (4,70) Leh (8,00)
21.00: (3,10) Sosijedad (3,40) Bornmut (2,30)
***kvote su podložne promenama