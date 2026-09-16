Murinjo locirao problem: Mislimo lako ćemo, pa mrtvima dozvoljavamo da udahnu život

Zna on dobro da je to česta mana velikih timova. Koja se ne ispravlja baš lako.

“Problem je očigledan. Imaš te utakmice koje izgledaju kao da su govore, ali nisu. Jedino objašnjenje koje mogu da pronađem je to da su to lake utakmice, ali ako ih ne završiš… Dobro je što tim reaguje na te poteškoće, a to je najvažnije. Dobro je i što nikome ko gleda Realove utakmice nije dosadno”.

To što je uvek raspoložen za šalu ne znači da pokušava da sakrije problem.

“Posle prvog poluvremena osetio sam da bismo mogli da postignemo treći, četvrti ili peti gol. Ali spustili smo intenzitet, ostavili previše prostora… Pokušao sam da nam sa Džudom i Braimom dam nešto više čvrstine u sredini. Ali onda su oni pogodili za 2:1, a na ovakvim terenima, sa ovakvom atmosferom, i tim koji izgleda mrtav najednom oživi”.

Zaključak je dakle…

“Ovaj tim je ujedinjen, motivisan, postoji tu prijateljstvo, posvećenost. Moja jedina kritika je što smo mogli ranije da ubijamo neke utakmice. A nismo, nego smo naizgled mrtvima davali šansu da prodišu i udahnu život”.