Bešiktaš ne da na Vlahovića: Neprihvatljivo! FS Turske pokazao neprijateljski stav prema našem klubu

Bešiktaš je izdao saopštenje u kome zamera Disciplinskoj komisiji što je istraga otvorena samo protiv Vlahovića , a ne i protiv Škrinjara . Istanbulski klub nije ostao dužan ni nosilac TV prava, koji prema Bešiktašu nije prenosio utakmicu objketivno.

Saopštenje prenosimo u celosti, uz neophodnu redakcijsku obradu teksta.

"Slanje našeg fudbalera Dušana Vlahovića pred Profesionalni fudbalski disciplinski odbor od strane Pravnog savetništva Fudbalskog saveza Turske u skladu sa članom 41. Fudbalskog disciplinskog pravilnika, zbog sukoba koji je imao sa protivničkim igračem tokom našeg meča protiv Fenerbahčea u Superligi, postalo je konkretan pokazatelj toga koliko je upravljanje turskim fudbalom daleko od principa pravde i jednakosti.

Neprihvatljivo je da je naš fudbaler Dušan Vlahović prijavljen disciplinskim organima, dok igrač protivničkog tima, koji je tokom čitavog meča provocirao našeg igrača svojim postupcima i rečima, nije prijavljen.

Fudbalski savez Turske i njegovi odbori još jednom su pokazali svoj neprijateljski stav prema našem klubu, što se jasno može zaključiti i iz ovog incidenta.

Pitamo Fudbalski savez Turske;

Ako je ova odluka o prijavi doneta na osnovu snimaka nosioca TV prava, da li vam je od strane istog dostavljen samo snimak našeg igrača?

Ako VAR može da prati oba igrača iz svih uglova tokom incidenta koji se dogodio na terenu, zašto nije smatrao za shodno da pozove glavnog sudiju utakmice?

Nosilac TV prava Superlige, od koga se očekuje da prenosi utakmice u skladu sa principima objektivnosti i jednakosti, takođe je podbacio u načinu na koji je prikazao spornu situaciju na ekranima.

Nosilac TV prava, koji je prikazao našeg fudbalera, prekršio je principe emitovanja time što nije prikazao i igrača protivničkog tima.

Kao Bešiktaš, s poštovanjem obaveštavamo javnost da ćemo uložiti neophodne prigovore nadležnim organima kako bismo zaštitili prava našeg kluba i našeg fudbalera Dušana Vlahovića", stoji u saopštenju kluba.