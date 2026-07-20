Četvrtfinale, ipak, slab rezultat - Garsija bez novog ugovora

Bilo je evidentno da reprezentacija Belgije poseduje iskustvo, ali isto tako se moglo zaključiti već nakon prve dve utakmice na ovogodišnjem Sevtskom prvenstvu da kvalitet nije na nivou nekih prethodnih takmičenja, na primer Mundijala u Rusiji kada su Kevin De Brujne i družina dogurali do polufinala.

Sada je krajnji limit bilo četvrtfinale, a očigledno da taj rezultat nije zadovoljavajući prema mišljenju čelnika tamošnjeg saveza, jer je odlučeno da se Rudiju Garsiji ne ponudi novi ugovor. Belgijanci su napravili istorijski preokret protiv Senegala u šesanestini finala, zatim savladali Sjedinjene Američke Države, a u četvrtfinalu ih je zaustavila Španija, koja je do pobedničkog gola došla posle velike greške Senea Lamensa.

„Rudi Garsija je bez ikakve sumnje odigrao ključnu ulogu u stabilizaciji i povratku ’Crvenih đavola’ na pravu stazu. Preuzeo je kormilo reprezentacije u izuzetno teškom trenutku, kako na sportskom, tako i na finansijskom planu“, izjavio je sportski direktor Fudbalskog saveza Belgije za zvanični sajt reprezentacije, Vinsent Manert.