Četvrtfinale, ipak, slab rezultat - Garsija bez novog ugovora
Vreme čitanja: 2min | pon. 20.07.26. | 17:20
Iskusni francuski stručnjak više nije selektor Belgije, objavljeno je na zvaničnom sajtu reprezentacije
Bilo je evidentno da reprezentacija Belgije poseduje iskustvo, ali isto tako se moglo zaključiti već nakon prve dve utakmice na ovogodišnjem Sevtskom prvenstvu da kvalitet nije na nivou nekih prethodnih takmičenja, na primer Mundijala u Rusiji kada su Kevin De Brujne i družina dogurali do polufinala.
Sada je krajnji limit bilo četvrtfinale, a očigledno da taj rezultat nije zadovoljavajući prema mišljenju čelnika tamošnjeg saveza, jer je odlučeno da se Rudiju Garsiji ne ponudi novi ugovor. Belgijanci su napravili istorijski preokret protiv Senegala u šesanestini finala, zatim savladali Sjedinjene Američke Države, a u četvrtfinalu ih je zaustavila Španija, koja je do pobedničkog gola došla posle velike greške Senea Lamensa.
„Rudi Garsija je bez ikakve sumnje odigrao ključnu ulogu u stabilizaciji i povratku ’Crvenih đavola’ na pravu stazu. Preuzeo je kormilo reprezentacije u izuzetno teškom trenutku, kako na sportskom, tako i na finansijskom planu“, izjavio je sportski direktor Fudbalskog saveza Belgije za zvanični sajt reprezentacije, Vinsent Manert.
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„Zahvaljujući pre svega njegovoj maksimalnoj posvećenosti i ogromnom iskustvu, podigao je ekipu, vratio preko potreban kult reprezentacije i ostvario zapažen rezultat na minulom Svetskom prvenstvu. U ime Saveza, želim da uputim veliko hvala Rudiju i njegovim saradnicima na svemu što su uradili u proteklih 18 meseci. Zajedno sa svojim saradnicima već sam se okrenuo narednom ciklusu, a prvi korak biće imenovanje novog selektora“, izjavio je pomenuti zvaničnik.
„Nakon razgovora sa Fudbalskim savezom Belgije, odlučili smo da ne produžavamo ovo sjajno putovanje koje smo delili proteklih 18 meseci. Ostavljam Belgiju u A diviziji Lige nacija i među osam najboljih reprezentacija na svetu. Želim da zahvalim svojoj izvanrednoj grupi igrača, sportskom direktoru Vinsentu Manertu i navijačima koji su nas bodrili tokom ovog Svetskog prvenstva. Želim Belgiji mnogo uspeha u nastavku smene generacija, kojoj sam sa ponosom pomogao da započne“, rekao je isksuni Francuz.
Garsija je, između ostalih, prethodno vodio Romu, Lion, Napoli i Marsej. Iskusni Francuz je kormilo reprezentacije Belgije preuzeo u februaru prošle godine, a pod njegovim vođstvom Crveni Đavoli su obezbedili plasman u A Ligu nacija te se kvalifikovali za ovogodišnji Mundijal.