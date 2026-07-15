Čista glava, mir sa sobom i imunost na Milan koji mu nije verovao: Komo kao jedini pravi izbor
Vreme čitanja: 3min | sre. 15.07.26. | 18:06
Jedan od najtalentovanijih italijanskih fudbalera otišao tamo gde će imati sve uslove da se razvije u velikog igrača
Godina 2026. ostaće upamćena u Italiji kao još jedna neuspešna, jer se reprezentacija ponov nije plasirala na Svetsko prvenstvo - treći put zaredom. Ipak, apsolutni pobednik u italijanskom fudbalu ove godine jeste Komo, klub koji dobija bitke i na terenu i van njega. Klub koji je prethodnu sezonu okončao među prva četiri u Seriji A i izborio debitantsko učešće u Ligi šampiona, dobio je jednu malu, ali zapravo veliku bitku na transfer pijaci.
Mladi ofanzivni vezista Matija Liberali novi je igrač kluba sa jedne od najpopularnijih turističkih destinacija na Čizmi, sa kojim je potpisao ugovor do leta 2031. godine. Klub sa jezera predvođen trenerom Seskom Fabregasom, uspeo je da dobije trku u kojoj je učestvovala polovina italijanske elite, ali i da odoli snažnom, dramatičnom pritisku Liberalijevog bivšeg kluba Milana koji je u poslednjem trenutku pokušao da vrati svoje odlutalo dete.
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Iza mladog fudbalera rođenog 2007. godine je sezona pune afirmacije. Nakon što je prošlog leta napustio Milan, gde uprkos ogromnom talentu nikada nije dobio pravu šansu u prvom timu, Liberali je u dresu dKatancara eksplodirao u Seriji B. Na 29 utakmica u drugom rangu postigao je četiri gola i zabeležio isto toliko asistencija, predvodeći svoj tim do samog finala baraža za elitu. Kada je pre desetak dana u dresu omladinske reprezentacije Italije na Evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina zatresao mrežu Srbije, bilo je jasno da je Serija B za njega postala tesna.
Komo je reagovao najbrže i odlučio da aktivira otkupnu klauzulu u iznosu od 6.000.000 evra. Međutim, tu se situacija zakomplikovala. Prilikom prošlogodišnjeg odlaska sa San Sira, Milan je zadržao pravo na 50 odsto od naredne prodaje. Saznavši da za samo 3.000.000 evra mogu da vrate vunderkinda, čelnici Rosonera krenuli su u opštu ofanzivu. Novi šef stručnog štaba Milana, Ruben Amorim, označio je Liberalija kao prioritet, a u akciju ubeđivanja direktno se uključio i vlasnik kluba Geri Kardinale, koji je obavio video-poziv sa igračem. Milan je na sto stavio finansijski znatno izdašniju ponudu - platu od 1.200.000 evra po sezoni, dok je Komo nudio 750.000 evra.
Ipak, devetnaestogodišnji fudbaler je doneo odluku koja se danas retko viđa u modernom fudbalu. Odbio je bogatiji ugovor i povratak na San Siro kako bi održao reč datu Sesku Fabregasu. Liberali je procenio da je sportsko-tehnički projekat Koma i rad sa legendarnim španskim vezistom daleko bolji za njegov igrački razvoj i da će tu imati garantovanu minutažu u Seriji A.
Pored poverenja u Fabregasa, važnu ulogu u odbijanju Milana odigrale su i sumnje u upravljačku strukturu bivšeg kluba. Tokom pregovora, mladi fudbaler i njegovi agenti shvatili su da ključne sportske odluke u Milanu i dalje donosi Zlatan Ibrahimović, čovek koji je samo godinu dana ranije dao zeleno svetlo za njegov odlazak iz kluba bez obeštećenja. Liberali nije želeo da se vraća u sredinu koja ga se lako odrekla, već je izabrao stabilnost i viziju koju mu je ponudio Komo, gde bi u godinama koje dolaze mogao da postane predvodnik nove generacije italijanskog fudbala.