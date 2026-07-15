Čista glava, mir sa sobom i imunost na Milan koji mu nije verovao: Komo kao jedini pravi izbor

Godina 2026. ostaće upamćena u Italiji kao još jedna neuspešna, jer se reprezentacija ponov nije plasirala na Svetsko prvenstvo - treći put zaredom. Ipak, apsolutni pobednik u italijanskom fudbalu ove godine jeste Komo, klub koji dobija bitke i na terenu i van njega. Klub koji je prethodnu sezonu okončao među prva četiri u Seriji A i izborio debitantsko učešće u Ligi šampiona, dobio je jednu malu, ali zapravo veliku bitku na transfer pijaci.

Mladi ofanzivni vezista Matija Liberali novi je igrač kluba sa jedne od najpopularnijih turističkih destinacija na Čizmi, sa kojim je potpisao ugovor do leta 2031. godine. Klub sa jezera predvođen trenerom Seskom Fabregasom, uspeo je da dobije trku u kojoj je učestvovala polovina italijanske elite, ali i da odoli snažnom, dramatičnom pritisku Liberalijevog bivšeg kluba Milana koji je u poslednjem trenutku pokušao da vrati svoje odlutalo dete.