Omoruji u crno-belom, ali u Istanbulu

Tim iz Istanbula je dovođenjem momka koji je prošle sezone zbog svoje polivalentnosti bio pravo otkrovenje tima iz Vitorije. Omoruji je sposoban da igra na pozicijama od trojko do petice, bez obzira što je visok svega 198 centimetara. Poseduje izuzetnu snagu i skočnost i upravo su to parametri kojima konkuriše znatno višim rivalima, kada se radi o borbama na niskom postu. Kanađanin je ove sezone u Evroligi bio više neko zapažen i imao učinak od 10,7 poena, 3,7 skokova i 1,9 asistencija.

Bešiktaš je po svemu sudeći prilično ozbiljno shvatio sezonu u kojoj se vraća u Evroligu posle pauze duge 13 godina. Crno-beli su u svoje redove, pored već pomenutih Omorujia i Novela doveli još turske reprezentativce Furkana Korkmaza i Metečana Birsena. Zatim, prekaljenog asa u liku Skotija Vilbekina, te zanimljiva pojačanja u liku centra Madija Sisoka (sezonu završio u Real Madridu) i doskorašnjeg igrača Sakramento Kingsa Dakona Džefersona.

Jasno je da će tim imati ogromne promene u odnosu na ranije sezone, prvenstveno što više u kadru nema Džone Metjuza, Brintona Lemara, Meta Tomasa, Vita Brauna, Ismaila Kamagatea i Sertača Šanlija.