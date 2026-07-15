Tutinac nezadovoljan Švabama, odlazi iz Štutgarta
Vreme čitanja: 2min | sre. 15.07.26. | 18:45
Mirza Ćatović u potrazi za klubom koji će mu dati šansu
Jedna je od većih nada nemačkog fudbala, bio je standardan na Evropskom prvenstvu za omladince u Velsu (koje su Nemci završili kao drugoplasirani), ali nije srećan kako se Štutgart odnosi prema njemu i zbog toga Mirza Ćatović planira rastanaka sa Švabama ovog leta, piše Bild.
Momak rođen 2007. godine u Tutinu ima ugovor sa nemačkim klubom do 2028, međutim, ukoliko bude insistirao na odlasku moguće je da se on uskoro i dogodi. Još zimus su Hofenhajm i Salcburg nudili 4.000.000 evra za 190 centimetara visokog defanzivnog vezistu, ali je Štutgart odbio da ga proda. Nagoveštavalo je to da će mu Sebastijan Henes pružiti priliku da zaigra tokom proleća, ali kako su se Švabe trkale za mesto u Ligi šampiona (i uspele da završe četvrte u Bundesligi), Ćatović je bio u protokolu samo za utakmice Lige Evrope. Ipak, bez prilike da debituje za prvi tim. Umesto toga, cele sezone je igrao za Štutgartov B tim u trećem rangu nemačkog fudbala.
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Sakupio je rođeni Tutinac dosad 43 nastupa za B tim, dao i dva gola, pa smatra da je vreme da se okuša i na velikoj sceni. Hteo je da napusti Štutgart i zimus, ali mu nije dozvoljeno, a Bild piše da mladi fudbaler sada baš insistira na rastanku jer je svestan da će klub prednost ponovo dati nekim drugim igračima. Angelo Štiler je zacementiran u startnoj postavi na njegovoj poziciji. Tu su još kapiten Atakan Karazor, mladi Španac Čema Andres (21), Nikolas Narti, kao i iskusni Griša Premel koji je stigao ovog leta iz Hofenhajma. Nema tu mnogo prostora za 19-godišnjeg Ćatovića...
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Pomenuti list dodaje i da su pozivi Hofenhajma i Salcburga i dalje aktivni, kao i da se interesuju klubovi iz Italije i Belgije.
Po svemu sudeći, momak kog je FSS pokušao da angažuje da igra za Srbiju, ali je on izabrao Nemačku u kojoj je odrastao, u profesionalni fudbal neće uploviti kao igrač Štutgarta čiji je član od 2022. godine.