Tutinac nezadovoljan Švabama, odlazi iz Štutgarta

Jedna je od većih nada nemačkog fudbala, bio je standardan na Evropskom prvenstvu za omladince u Velsu (koje su Nemci završili kao drugoplasirani), ali nije srećan kako se Štutgart odnosi prema njemu i zbog toga Mirza Ćatović planira rastanaka sa Švabama ovog leta, piše Bild.

Momak rođen 2007. godine u Tutinu ima ugovor sa nemačkim klubom do 2028, međutim, ukoliko bude insistirao na odlasku moguće je da se on uskoro i dogodi. Još zimus su Hofenhajm i Salcburg nudili 4.000.000 evra za 190 centimetara visokog defanzivnog vezistu, ali je Štutgart odbio da ga proda. Nagoveštavalo je to da će mu Sebastijan Henes pružiti priliku da zaigra tokom proleća, ali kako su se Švabe trkale za mesto u Ligi šampiona (i uspele da završe četvrte u Bundesligi), Ćatović je bio u protokolu samo za utakmice Lige Evrope. Ipak, bez prilike da debituje za prvi tim. Umesto toga, cele sezone je igrao za Štutgartov B tim u trećem rangu nemačkog fudbala.