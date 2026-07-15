Tanjga iz Budimpešte najavljuje promene u timu: Prespavali smo deo prve utakmice

Biće teško, ali drugi put za Staru damu do međunarodne scene ne postoji. Toga je svestan i trener Vojvodine Miroslav Tanjga, koji smatra da će njegovi izabranici sutra uveče izaći mnogo rasterećeniji, nego što je to bio slučaj pre nedelju dana u Novom Sadu.

„Broj medija koji je došao u Budimpeštu je samo dokaz koliko je ova utakmica bitna. U Novom Sadu je bilo samo prvo poluvreme, možda zato nije bilo toliko izveštača. Sutra se sve odlučuje. Više nemamo pravo na popravni što se tiče prolaska u drugi krug. Prespavali smo deo utakmice u Novom Sadu pa se desio taj rezultat i primili smo gol u poslednjih pet minuta. Ekipa Ferencvaroša je velika evropska ekipa koja ima iskustvo i kvalitet. Ali smo dokazali da možemo da igramo sa njima. Od ove utakmice očekujem sve najbolje, da ćemo biti pravi. Da nismo optimisti ne bismo ni dolazili, ostali bismo kod kuće. Došli smo ovde da obradujemo naše navijače pozitivnim rezultatom, zbog čega su i došli da nas podrže, zbog čega smo na kraju krajeva svi tu“, rekao je strateg Novosađana.

Dodao je Miroslav Tanjga i da su stručnom štabu i ekipi značili nedelju dana treninga između dva susreta.

„Nadam se da su nam ovih sedam dana dobro došli, jer kao što svi znate imali smo par igrača koji su se kasnije priključili pripremama. To je veliki hendikep, trebalo im je vremena da uđu u ritam i nadam se da nam je ova pauza dobro došla“.

Tanjga očekuje da Fradi pred svojim navijačima odigra na pobedu, iako imaju gol prednosti iz Novog Sada.

„Očekujemo organizovanu ekipi, ali oni kad igraju kući uvek igraju na pobedu. Imaju iskustva u ovom takmičenju i sastavljeni su od kvalitetnih individualaca. Sigurno da neće srljati, ali će gledati da se predstave u najboljem svetlu pred svojim navijačima. Mi ćemo imati našu šansu, ona će doći sigurno, ali moramo biti spremni, skoncentrisaniji. Na prvom meču smo primili dva gola iz grešaka koje nam se inače ne dešavaju. Ali to je fudbal. Očekujem da popravimo te greške, a za protivnika sam siguran da će izaći organizovano i pun motiva na svom stadionu“.

ČETVRTAK, 20.15: (1.48) FERENCVAROŠ (4.60) VOJVODINA (6.25)

Iskusni stručnjak je nakon meča na Karađorđu izjavio da su njegovi igrači izašli sa previše respekta prema protivniku.

„To sam rekao i sada stojim iza toga. Ekipa je pokazala na momente da može da igra na način na koji smo završili prvenstvo, odnosno da igra sa svima ravnopravno. Međutim, to u Novom Sadu nismo pokazali. Analizirali smo, gledali. Psihologija je važan detalj i u životu, a ne samo u fudbalu. Normalno, pričali smo o stvarima koje nisu valjale i fudbalskim i nefudbalskim i verujem da će ekipa te savete primeniti na terenu. Mi dobro znamo da je Ferencvaroš osvojio više od 60 titula i da zaslužuje veliki respekt. Ali mi smo ih i suviše respektovali u Novom Sadu, to sutra ne sme da se ponovi“.

Obelodanio je trener Lala i da će biti promena u sastavu u odnosu na utakmicu u Srpskoj Atini.

„Biće nekih promena. Jednostavno moramo neke stvari da menjamo.“

Govorio je Tanjga i o atmosferi koju očekuje na Grupama Areni.

„Nemam predstavu koliko sutra može da bude publike. Ali mislim da su i sami navijači Ferencvaroša svesni da u ovom dvomeču još ništa nije gotovo. Takvi su komentari. Vreme je godišnjih odmora, trebalo bi da budu prilično popunjene tribine. Ali navijači nam ne stvaraju pristisak, mi ga sami sebi namećemo. Neki respekt, strah koji smo imali, nadam se da je ostao iza nas i siguran sam da ćemo odigrati bolju utakmicu. Važnost susreta je sada veća nego u prvom meču, ali mi sada nemamo više šta da izgubimo. Zbog toga smatram da ćemo biti skoncentrisaniji“, zaključio je Miroslav Tanjga.

Očekivanja od revanša u Budimpešti izneo je reprezentativac Mađarske i štoper Lala, Kornel Suč.

„Nadamo se da ćemo ponoviti isti nivo agresivnosti, ali da ćemno odigrati zrelije nego u Novom Sadu, uzdam se u naš tim. Moramo biti više skoncentrisani u prvih i psoeldnjih 15 minuta, što se pokazalo jer smo u tim intervalima primali golove. Dobro smo se pripremili, stručni štab je odradio dobar posao i nadam se da ćemo ispoštovati dogovor sutra na terenu.“

Istakao je mađarski defanzivac da će sa posebnom emocijom odigrati sutrašnji meč pred sugrađanima.

„Za mene je od posebnog značaja da igram protiv Ferencvaroša. Istina, pre prošle utakmice smo imali više samopouzdanja i mišljenja sam da smo . Tu je bio taj Jusufov gol, gde sam se i ja okliznuo kod starta. Međutim, to je sve timski rad, analizirali smo sve naše greške, ali i dobre situacije kao što su dve stative. Nadam se da ćemo pružiti agresivnu partiju, ali i pametniju“, zaključio je Suč.