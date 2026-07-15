Početak zemljotresa? Majkl Olise želi u Real Madrid

Bajernov stav je već duže vreme prilično jasan i čvrst: „Ako Florentino Perez želi da nam pošalje ponudu, što se još nije dogodilo, može sebe da poštedeti muke. Imamo dugoročni ugovor sa Oliseom, a Bajern nije klub koji prodaje“, rekao je pre nekih mesec i po dana predsednik Bavaraca Herbert Hajner.

Međutim, ako ukoliko Olise bude odlučan u nameri da napusti Alijanc arenu i zaigra za Blankose, nemački velikan će ga teško zadržati. S tim u vezi, Real Madrid je sprema za rekordni transfer, možda i u planetarnim okvirima, a pre nekih mesec dana Marca je pisala da je limit Kraljevskog kluba za Olisea 220.000.000 evra. Podsetimo, Nejmar je 2017. godine postao svetski rekorder kada ga je Pari Sen Žermen platio Barseloni 222.000.000 evra.

Tokom juna su nemački mediji pisali o Bajernovoj nameri da saseče Realove potencijalne napade u korenu novim ugovorom za Olisea, najvećim u istoriji kluba koji bi podrazumevao bruto platu od 25.000.000 evra godišnje (toliko ima i najbolje plaćeni Hari Kejn), ali i bonus za potpis od 25.000.000 evra koji bi bio raspoređen na dužinu trajanja novog, petogodišnjeg ugovora. Trnutno je veliko pitanje hoće li ovaj plan Bavaraca zaživeti.

Olise je odigrao senzacionalnu sezonu u Bajernu (52 utakmice, 22 gola i 31 asistencija), do juče je mogao da se pohvali i vrlo kvalitetnim Mundijalom čiji je i dalje najbolji asistent sa pet završnih dodavanja, međutim, protiv Španije je poput Embapea i Dembelea, poptpuno nestao. Isto mu se dogodilo u prvoj od dve najvažnije utakmice koje je odigrao ove sezone, revanšu polufinala Lige šampiona kada ga je Pari Sen Žermen timski spektakularno neutralisao.