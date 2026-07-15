Zvezdin grom iz vedra neba: Nemački trojkaš iz Reala u Beograd
Vreme čitanja: 2min | sre. 15.07.26. | 19:06
Sjajni šuter potpisao na dve godine
U Realu su precrtali Davida Kramera, ali su nemačkog šutera oberučke prihvatili na Malom Kalemegdanu i po svemu sudeći uradili ovaj posao u najvećoj tajnosti, jer se njegovo ime nije dovodilo u vezu s crveno-belima! Doskorašnji član Reala novo je pojačanje Crvene zvezde i na zvaničnim nalozima kluba potvrđeno je da je Kramer stavio paraf na dvogodišnju saradnju s osvajačem Mozzart Kupa Radivoja Koraća.
Ako neko odlično poznaje kvalitete momka rođenog u Slovačkoj, onda je to Ibon Navaro. Kramer je od 2023. deo Endesa lige i tokom svog boravka je pre svega kvalitetima u šutu s distance skrenuo pažnju na sebe, a evo sada došao i do dresa crveno-belih.
Izabrane vesti
Krameru je šut s distance glavna karakteristika u igri sezonama unazad. Pre dve godine dominirao je u Tenerifama, gde je imao procenat uspešnosti od čak 39 posto. Upravo su ga ovakvi brojevi preporučili madridskom Realu. Istina, nije se Nemac najbolje snašao u Kraljevskom klubu i više je bio svojevrsni džoker s klupe, a nekad i epizodista.
Znatno veću šansu dobio je u španskom šampionatu u odnosu na Evroligu, gde je u proseku beležio 6,2 poena, uz 42,3 posto uspešnosti s distance, ali to nije bilo dovoljno da se zadrži u najtrofejnijem evropskom timu. U Crvenoj zvezdi računaju da Nemac neće pružiti samo mirnu ruku kada je reč o poenima van linije 6,75, već da će uneti i određenu čvrstinu u ekipu. Osvajač svetskog zlata sa selekcijom Nemačke u Manili takođe je poznat po tome što može da odigra i te kako agresivnu i jaku defanzivu, što su kvaliteti koji su se u Crvenoj zvezdi oduvek cenili.
Crveno-beli su ovako nastavili s aktivnostima na tržištu.
Tim s Malog Kalemegdana je najpre promovisao Krisa Džonsa kao novog organizatora igre, da bi usledilo produženje ugovora s Džeredom Batlerom, a sada i neočekivan potpis u vidu Kramera. Potrebno je podsetiti i na to da su Ebuka Izundu i Dejan Davidovac u grupi igrača koji su produžili ugovor, ali su oni to učinio još ranije.
Kada je reč o odlascima, Crvena zvezda se zvanično rastala s Ajzeom Kenanom, Kodijem Milerom Mekintajerom, Urošem Plavšićem, Hasijelom Riverom i Donatasom Motiejunasom.