Zvezdin grom iz vedra neba: Nemački trojkaš iz Reala u Beograd

U Realu su precrtali Davida Kramera, ali su nemačkog šutera oberučke prihvatili na Malom Kalemegdanu i po svemu sudeći uradili ovaj posao u najvećoj tajnosti, jer se njegovo ime nije dovodilo u vezu s crveno-belima! Doskorašnji član Reala novo je pojačanje Crvene zvezde i na zvaničnim nalozima kluba potvrđeno je da je Kramer stavio paraf na dvogodišnju saradnju s osvajačem Mozzart Kupa Radivoja Koraća.

Ako neko odlično poznaje kvalitete momka rođenog u Slovačkoj, onda je to Ibon Navaro. Kramer je od 2023. deo Endesa lige i tokom svog boravka je pre svega kvalitetima u šutu s distance skrenuo pažnju na sebe, a evo sada došao i do dresa crveno-belih.