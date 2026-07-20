Čovek koji je odrastao zajedno sa reprezentacijom

Fudbaleri Španije su na ovogodišnjem Mundijalu pokazali zašto su deo sistema koji s ponosom nosi epitet najsportskije nacije na planeti i da, bez obzira na to što mnogima nisu dragi, znaju kako se u pobedi dostojanstveno slavi. U tome ih nije omelo ni sramotno ponašanje argentinskih fudbalera pre, a naročito tokom i posle finala što zaslužuje posebne redove... Ali, nećemo sad o tome.

Najveću fudbalsku pozornicu zatvorila je Španija osvajanjem druge titule šampiona sveta na, može se reći, apsolutno dominantan način. Selekcija koju je okupio Luis de la Fuente tako je zaokružila i četvrto veliko takmičenje u kojem je igrala za pehar i potvrdila da je dostojna da nasledi čuvenu generaciju koja je u periodu od 2008. do 2012. godine dva puta pokorila Evropu i jednom svet.

Argentina je u Nju Džersiju skoro dva sata pokušavala da pronađe način kako da zaliči na sebe u utakmici za titulu. Lionel Skaloni je pokazao da je nedovoljno taktički zreo da bi se suprotstavio istaknutom majstoru ovog zanata, dok su Lionel Mesi, Hulijan Alvarez, Enco Fernandez, Đulijano Simeone i ostali zaustavljeni daleko od gola Unaija Simona. Do te mere je nemoćan bio dojučerašnji branilac svetske titule, da nije uputio udarac tokom gotovo 120 minuta fudbala. Prvi pokušaj stigao je tek u završnici drugog produžetka, kada je Španija već vodila, Argentina ostala sa igračem manje i više nije imala šta da čuva. Simeoneov pokušaj završio je daleko iznad gola. Utorak, 21.00: (19,0) Larn (7,75) Crvena zvezda (1,15) Način na koji je Španija oduzela utakmicu od Argentine vraća nas na dešavanja četiri dana ranije. Tada je na sličan način nestala i Francuska. Kilijan Mbape, Usman Dembele, Majkl Olise i ostali nisu izgledali loše i pre svega nemoćno zato što su zaboravili da igraju fudbal, već zato što im španski fudbaleri nijednog trenutka nisu ostavili mogućnost da se razlete po terenu i nametnu ritam koji im više odgovara. Nije bilo prostora za trčanje, ni dovoljno brzog prvog dodavanja kojim bi francuski napad mogao da preskoči španski vezni red. Crvena furija je protivnika ‘davila’ lagano, sve dok nije pobedila rezultatom 2:0. U dve najvažnije utakmice turnira Španija je učinila da finalisti prethodnog Svetskog prvenstva nestanu sa terena, a da nijednom nije morala da odustane od igre po kojoj je prepoznatljiva. To je baza onoga što je Luis de la Fuente radio tokom protekle nepune četiri godine. Njegova reprezentacija želi loptu kao i protivnici, oslanja se na individualni tehnički kvalitet i utakmicu najradije vodi kroz sredinu terena. Razlika u odnosu na druge, pa čak i na neke ranije generacije španske reprezentacije je u tome što posed nije ‘prazan’ i Španija ne čuva loptu samo kako da bi ostala verna sopstvenoj školi fudbala, već da bi protivnika naterala da strepi od toga na koji će način da ubrza i krene u juriš ka golu. De la Fuente nije odbacio ideju na kojoj je izgrađen španski fudbal, ali kako vreme prolazi sve više se vidi kako je istu oblikovao po svojim zamislima i pokazao da Španija ne mora u svakoj utakmici da izgleda isto. Videli ste kako je Španija delovala u grupnoj fazi, kada se činilo da bi mogla da bude eliminisana u ranoj nokaut fazi da bi, kada je najbitniji deo turnira počeo, njegova ekipa izgledala sve bolje i bolje. Vrhunac je doživela protiv Francuske i Argentine, dve velesile.

Takva prilagodljivost je rezultat temeljnog i predanog rada od prvog okupljanja, a zapravo predstavlja nastavak onoga što je počelo mnogo mnogo pre nego što je De la Fuente postao selektor A reprezentacije. Kada je u decembru 2022. nasledio Luisa Enrikea, nije došao sa reputacijom izgrađenom vodeći najveće španske klubove, osvajanjem Lige šampiona niti sa statusom trenera čije ime samo po sebi rešava pitanje autoriteta. Njegova klupska karijera bila je skromna, a opet za deo španske javnosti predstavljao je očekivano rešenje. De la Fuente odlično poznaje Savez i znalo se odmah da može da održi sistem u zamišljenim konturama. Činjenica da je godine trenerskog rada proveo u malim baskijskim klubovima Portugaleti i Aureri Vitoriji, kasnije u sistemu Atletik Bilbaa, organizacije kojoj je bio veran od malih nogu, te na kraju Alavesa, tima u kojem je kao igrač okačio kopačke o klin, nije ga omela da napravi izuzetnu selektorsku karijeru. Naprotiv. Postala je njegova najveća prednost.

De la Fuente je 2013. preuzeo reprezentaciju do 19 godina. Stigao je na nagovor nekadašnjeg selektora Injakija Saeza, takođe baskijskog trenera iz Bilbaove fudbalske laboratorije koji je proveo godine na klupi mlade reprezentacije. Lansirao je zlatnu generaciju Ćavija, Kasiljasa, Marčene, Valerona i osvojio sve sa njima pre nego što je dobio šansu kao selektor A tima. Saez nije imao mnogo uspeha na klupi Crvene furije, ali je jako cenjen i poštovan stručnjak zbog metodologije rada sa malđim kategroijama, detaljnog pristupa, ali i baskijske rigidnosti zasnovane na nekim defanzivnim postulatima. De la Fuente je bio njegov prirodan naslednik sa sličnim shvatanjima, ali otvorenijim pristupom ka ofanzivnijem fudbalu. Dve godine pošto je stigao na klupu, De la Fuente je sa U19 timom postao prvak Evrope. Sa selekcijom do 21 godine osvojio je kontinentalnu titulu 2019, a olimpijski tim Španije odveo je do srebrne medalje u Tokiju. Kada je preuzeo prvi tim, već je imao gotovo deceniju iskustva unutar istog sistema i niz turnira na kojima je učio kako se upravlja ekipom i, što je najvažnije, održao je kontinuitet rada kakvim malo ko može da se pohvali! Sistemski, taktički, ljudski... To sve omogućilo mu je da sa seniorima osvoji Ligu nacija 2023, zatim Evropsko prvenstvo godinu dana kasnije, da odvede Španiju i u finale Lige nacija 2025. i zatim podigne trofej namenjen svetskom prvaku. Njegov razvojni put kao trenera nema nijednu vidljivu prečicu, ni nagli uspon, već vodi kroz sve ključne nivoe španske reprezentacije i tu leži ključ ne samo njegovog, već i fudbalskog uspeha cele nacije. Španski savez znao je tačno koga bira za selektora, čoveka koji odlično poznaje fudbalsku ideju selekcije čiji se pelcer primio na svim nivoima. Može se reći da su De la Fuentea godinama pripremali za ovaj posao. Zajedno su prošli sve: De la Fuente i Merino (©Reuters) U tom periodu De la Fuente je upoznao i dobar deo igrača koji su kasnije postali oslonac seniorske ekipe. Kapiten Rodri, zatim Mikel Merino, Mikel Ojarzabal, Dani Olmo, Fabijan Ruiz, Unai Simon i Feran Tores su rasli zajedno sa njim kroz različite španske selekcije, kasnije su se procesu priključili Martin Subimendi, Mark Kukurelja, Pau Tores, Erik Garsija i Pedri. Udruženim snagama učili su da igraju eliminacione utakmice, da se podrede ekipi, menjaju pozicije shodno potrebama, što se najbolje vidi u Merinovom slučaju, te da prihvate odgovornost koja dolazi kada se obuče crveni dres. U polufinalu Evropskog prvenstva za mlade 2019. protiv Francuske igrali su Fabijan, Ojarzabal i Olmo, dok je Merino ušao sa klupe, a Simon bio neiskorišćena izmena. Na drugoj strani nalazili su se Ibrahima Konate, Dajo Upamekano i Markus Tiram. Španija je slavila sa 4:1. Sedam godina kasnije mnogi od njih ponovo su se sreli u završnici velikog takmičenja, sada kao nosioci seniorskih reprezentacija. Istina, Konate i Tiram su dešavanja gledali sa klupe... Odnosi kakve je godinama negovao De la Fuente ne garantuju trofeje, ali u reprezentativnom fudbalu potencijalno daju ozbiljnu prednost. Selektor tokom sezone nema mnogo vremena da uigrava igrače, pravi tim i gradi njihovo poverenje. De la Fuenteova velika prednost u odnosu na mnoge je ta što sa dobrim delom ekipe nije morao da počinje od nule. Istina, njegove kolege i protivnici u završnici Mundijala Lionel Skaloni i Didije Dešan imaju znato duže iskustvo rada na klupi A tima, ali je za razliku od njih mogao da gradi taktiku koja se ne vrti oko jednog igrača, kao što je to slučaj u Argentini sa Mesijem ili Francuskoj sa Embapeom.

To se posebno vidi u načinu na koji selektor Španije koristi igrače sa klupe. Feran Tores nije ušao u finalu kao velika kocka selektora koji je ostao bez ideje, već je Furiji dao drugačiji profil napred u trenutku kada su argentinski štoperi već bili fizički potrošeni. Rezultat toga je gol u 106. minutu iz napucavanja koje je umalo probušilo mrežu. U taj udarac stala je nagomilana frustracija španskih fudbalera jer su gotovo dva sata opsedali šesnaesterac protivnika, ali lopta nije htela u gol ili je Dibu Martinez bio dotad nepremostiva prepreka. Kod De la Fuentea uloge nisu podeljene unapred i igrač koji počinje jednu utakmicu može sledeću da startuje sa klupe, dok rezervisti ne ulaze samo da bi ekipa dobila sveže noge. Ako napravite detaljan presek, Merino, Olmo, Fabijan, Ojarzabal i Tores su tokom različitih turnira dobijali zadatke koji su zavisili od protivnika i faze meča. De la Fuente je u odnosu na prethodne španske selekcije promenio i način na koji ekipa koristi posed. Godinama je posed lopte bio zaštitni znak reprezentacije, ali je povremeno delovao i kao dvosekli mač. Španija je umela da izvede veliki broj dodavanja, da kontroliše prostor i da opet ne steknete utisak da se protivničkom kaznenom prostoru zaista nešto sprema. To se promenilo kod stručnjaka iz Ara, malog gradića na severu zemlje. Na Mundijalu je ekipa pokazala da ne zavisi od jednog obrasca i to joj je dalo potrebnu širinu da protiv rivala drugačijih karakteristika izgleda podjednako nadmoćno. Pod takvim udarima Francuzi i Argentinci nisu mogli da osećaju ništa drugo, nego čistu nemoć. Svet se zbog toga Španiji i divi ovoliko.