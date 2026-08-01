Mali Lane prkosi Henesu: Probušio Kevina Trapa, stigao do petog gola na pripremama

Pominjala se i pozajmica i povratak u Crvenu zvezdu, ali sudeći po dešavanjima ovog leta mogao bi mladi krilni fudbaler iz Srbije da natera Sebastijana Hensesa da promeni rigidan stav. Ili ako ništa drugo: bar da ode na pozajmjicu negde na velika vrata.

Blistao je Jovanović u prethodnim proverama Švaba, ali je danas bio zapažen protiv vrlo jakog rivala. Štutgart je testirao nivo forme protiv Pariza i ostavio korektan utisak (2:2). Vodile su Švabe do sudijske nadoknade 2:0, a onda je zablistao Luka Koleoso i sa dva gola doneo francuskom klubu remi.

Odlučio se Sebastijan Henes da u startnu postavu uvrsti Lazara Jovanović i Jovana Miloševića. Štutgart je bio bolji i poveo već u 15. minutu.

Kris Firih je probio po boku, odigao odličan pas za Lazara Jovanovića, koji je zakucao loptu u mrežu Kevina Trapa. Bio je to peti pogodak Lazara Jovanovića na letnjim pripremama. Dva puta je pogađao mrežu Ofenbaha, identičan učinak imao je na premijeri protiv niželigaša Balingena.

Imao je Štutgart velikih 2:0 posle pogotka Zagadua (Firih ponovo asistent) i na iznenađenje mnogih stao. Zanmiljivo je da je posle drugog gola Sebastijan Henes na teren poslao većinu standarnih prvotimaca poput Vagnomana, Urliha, Hendriksa...

Jovan Milošević je odigrao 60 minuta, ovog puta bivši član Vojvodine i Partizana nije imao statistički učinak. U dosadašnjem delu priprema postigao je četiri gola.

Sigurno je da će oko statusa Lazara Jovanovića i Jovana Miloševića i dalje vladati neizvesnost. Možda nešto bude poznato posle jakih provera protiv Evertona i Fulama.