Na Zvezda - Hapoel za 800 dinara
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Vreme čitanja: 1min | sub. 01.08.26. | 17:33
Crveno-beli objavili cene ulaznica za meč sa Izraelcima
Mađarska policija iz bezbednosnih razloga nije dozvolila pun kapacitet stadiona Haladaš u Sombathelju za duel Hapoel Ber Ševe i Crvene zvezde, tako da će na tribinama u utorak biti tek oko 1.000 gledalaca, od kojih će oko 400 biti gostujuće pristalice. Mnogo veća poseta očekuje se nedelju dana kasnije, 11. avgusta, u Beogradu, a crveno-beli su saopštili i cene ulaznica za revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.
Najjeftinije karte koštaće 800 dinara, za severnu tribinu, dok su za istočnu 1.200, a za zapadnu 1.500 i 2.800 za mesta u loži Siniša Mihajlović, u centralnom delu zapadne tribine.
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Prodaja ulaznica putem interneta počela je danas, dok će blagajne biti otvorene u petak, 7. avgusta, od 10 do 18 časova, u subotu od 12.00 do 20.00, u ponedeljak od 10.00 do 18.00, kao i na dan utakmice od 12 časova do početka meča.
Između dva duela sa Izraelcima, Crvena zvezda će igrati kao domaćin protiv Novog Pazara, 8. avgusta. I ulaznice za taj meč su već u onlajn prodaji, a cene su 400 za severnu, 500 za istočnu, 700 dinara za zapadnu tribinu i 1.200 za ložu Siniša Mihajlović.
Podsetimo, ekipa Dejana Stankovića trebalo je da igra danas u Surdulici protiv Radnika, ali je tražila i dobila odlaganje meča.