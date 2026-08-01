Na Zvezda - Hapoel za 800 dinara

Mađarska policija iz bezbednosnih razloga nije dozvolila pun kapacitet stadiona Haladaš u Sombathelju za duel Hapoel Ber Ševe i Crvene zvezde, tako da će na tribinama u utorak biti tek oko 1.000 gledalaca, od kojih će oko 400 biti gostujuće pristalice. Mnogo veća poseta očekuje se nedelju dana kasnije, 11. avgusta, u Beogradu, a crveno-beli su saopštili i cene ulaznica za revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

Najjeftinije karte koštaće 800 dinara, za severnu tribinu, dok su za istočnu 1.200, a za zapadnu 1.500 i 2.800 za mesta u loži Siniša Mihajlović, u centralnom delu zapadne tribine.