Čukarički okupio fudbalsku Srbiju na proslavi velikog jubileja

Imalo je šta da se čuje, vidi, razume, nauči... Jer, takvu sliku u etar su emitovali selektor Veljko Paunović, predsednik FSS Dragan Džajić, generalni sekretar Zajednice Darko Ramovš, inače nekadašnji funkcioner kluba sa Banovog brda, predstavnici Crvene zvezde, Partizana, Vojvodine, OFK Beograda... Da ne nabrajamo sve klubove i(li) funkcionere, ali skoro svi su bili tu.

I opet, do ljudi je. Jer, nije slučajno što je generalni direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević prijateljski izgrlio Marka Savića (sada trenera Vojvodine), Gordana Petrića, Sašu Ilića ili Milana Lešnjaka. Svi su ne tako davno radili na Banovom brdu i svi su ispoštovali događaj.

Baš kao i mnogi drugi, sadašnji i bivši igrači, treneri, zaposleni, ljudi iz sveta sporta, ali i društvenog, umetničkog i javnog života. I kada je tako, onda je logično da se malo i zapeva i proveseli, pošto nije mala stvar trajati čitav vek i odolevati problemima, a usput stvarati igrače, pa i trenere, a i odnose.

Zvanice su u ulozi domaćina dočekivali direktori Vladimir Matijašević, Goran Grkinić i Dijana Petrović Đorđević.