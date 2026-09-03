Poduži spisak zvezda bez angažmana i poslednje glasine - gde će Benzema, Sančo, Sterling, Ikardi...

Lista je poduga, tu je zaista veliki broj slavnih imena (čak i jedan osvajač Zlatne lopte), između ostalih određeni broj istrošenih igrača, nekada velikih zvezda, a ima i onih mlađih, u punoj snazi, ili koji bi makar trebalo da su u punoj snazi imajući u vidu godine. Svi oni nisu vezani za prelazne rokove, odnosno datume zatvaranja istih, mogu da parafiraju, da budu registrovani za domaća takmičenja, tako da ćemo i u narednim danima sigurno imati zanimljivih potpisa.

Kad se spusti zvesa na fudbalsku pijacu u onim najjačim ligama, kao po običaju svodimo račune. Imali ste priliku da čitate detaljne analize o svim polovima Engleza, Španaca, Nemaca, Italijana, ko su najskuplji Srbi, ili kako je obeštećenje od 100.000.000 postalo maltene svakodnevica. Sad je red da zavirimo malo u bazu slobodni agenata, da vidimo ko to još od velikih zvezda čeka pravu ponudu i novi angažman.

Pred vama su, dakle, neki od najpoznatijih fudbalera trenutno bez ugovora, kao i poslednje medijske spekulacije - gde bi mogli da završe. DŽEJDON SANČO (26) Glasine o povratku u Borusiju Dortmund dugo su kružile. Na kraju, na Vestfalenu su ostali verni angažovanju mlađih igrača tokom ovog leta. Ništa se nije promenilo ni kada se Janis Konstantelijas teže povredio na debiju u Bundesligi - doveden je Itan Envaneri iz Arsenala. Najnoviji trag kada je u pitanju Džejdon Sančo, ne tako davno jedan od najtraženijih igrača Evrope, tako vodi ka Brazilu. Navodno, Palmeiras je ozbiljno zagrizao, ima novca i želi da ga uloži u još jedan pokušaj oživljavanje karijere koja iz godine u godinu ide silaznom putanjom. I tako od 2021, otkako je Sančo prešao iz Dortmunda u Mančester junajted. Podsetimo, Đavoli su se 1. jula napokon rešili balasta u vidu njegove ogromne plate, pošto mu je istekao petogodišnji ugovor.

RAFAEL GEREIRO 32) Ugovor portugalskog levog beka sa Bajernom iz Minhena istekao je takođe 1. jula. Budućnost prvaka Evrope iz 2016. i osvajača Lige nacija iz 2019. i dalje je neizvesna. Njegovi kvaliteti nisu sporni. Sa Bavaracima je osvojio dve titule prvaka Nemačke i jedan DFB kup, prethodno dva puta trijumfovao u najmasovnijem takmičenju i sa Borusijom Dortmund. Igrač velikog iskustva, polivalentan, moderan. Nažalost i igrač s velikom istorijom povreda. Rafael Gereiro se poslednjih dana najčešće povezivao sa Benfikom i Levanteom. KARIM BENZEMA (38) Francuski napadač i najbolji igrač sveta za 2022. godinu iznenađujuće je raskinuo ugovor sa Al Hilalom ubrzo nakon početka sezone. Šta budućnost nosi dugogodišnjoj zvezdi Real Madrida nije najjasnije. Odbio je selidbu u Trabzon, nije želeo da ostane u Saudijskoj Arabiji - opcija bio Al Šabab - a sada se pominje je mogući kraj karijere. Benzema je najveće ime na ovoj listi. Sa Realom pet titula Lige šampiona i četiri titule prvaka Španije, Zlatna lopta, 486 golova u klupskom fudbalu, još 37 u dresu reprezentacije Francuske...

DAVID ALABA (34) Austrijanac je čak 11 godina proveo kao u minhenskom Bajernu, a od 2021. do 2026. godine nosio je dres Real Madrida. Usled ogromnog broja povreda, u tih pet godina odigrao je tek nešto više od 85 utakmica u La ligi. Sada je bez kluba. David Alaba povezuje se sa katarskim Al Sadom, mogućim odlaskom u Saudijsku Arabiju, ali i u MLS ligu. Jedna od potencijalnih destinacija - Mesijev Inter Majami. SERHIO RAMOS (40) Četrdesetogodišnji Španac je bez kluba od januara, a poslednji angažman imao je u meksičkom Montereju. Osvajač najvećih trofeja sa Real Madridom i reprezentacijom Španije želi da nastavi karijeru, ali konkretnih ponuda trenutno nema mnogo. Italijani su juče i prekjuče pominjali mogući dolazak u redove ambicioznog člana Serije C - Ravene, pre svega u vidu investiranja, da bi onda krenula priča i oko igračkog angažovanja u tom klubu.

MAURO IKARDI (33) Argentinski napadač traži novi klub pošto mu je istekao ugovor sa Galatasarajem. Prema rečima njegovog agenta, Leterija Pine, u poslednjem trenutku odbio je ponudu Lacija, koja nije zadovoljila finansijske apetite. Ipak, povratak u Seriju A i dalje je moguć. Ikardi je tokom karijere u Italiji nastupao za Sampdoriju i Inter. Interesovanje su prethodnih dana pokazivali i Betis, Benfika, argentinski Atletiko Platense... POL POGBA (33) Može li francuski vezista da oživi karijeru posle duge suspenzije zbog dopinga i brojnih povreda? Mnogi se pitaju... Njegov poslednji angažman u Monaku nije se završio uspešno, ugovor je raskinut pre nekoliko dana. Ostaje da se vidi koji klub će pružiti novu priliku osvajaču Svetskog prvenstva iz 2018. godine, koji nema dilemu - želi da igra još malo. Na brojne ponude iz američke MLS lige, nadovezao se turski Kodžaeli. DANI KARVAHAL (34) Kada je zdrav i spreman, čuveni španski desni bek i dalje može da igra na najvišem nivou. E sad, pitanje koliko dugo će dugo ostati zdrav, iliti može li i dalje da podnese napore modernog fudbala. Njegov ugovor sa Real Madridom nije produžen nakon 13 godina provedenih u klubu. Poslednji su se kao interesenti javljali Rajo Valjekano i Leganes. Nije došlo do dogovora. Spekuliše se da bi nova ponuda mogla da stigne od Ronaldovog Al Nasra.

FILIPE KUTINJO (34) Inter, Liverpul, Barselona, Bajern Minhen – brazilski plejmejker nosio je tokom karijere dresove najvećih evropskih klubova, za njega je plaćeno ukupno 180.000.000 evra obeštećenja, ali utisak je da od odlaska u Barselonu 2018. nije mogao da se pronađe. Pun potencijal definitivno nije ostvario. Od februara je bez kluba, nakon što mu ugovor sa Vasko da Gamom nije produžen. PAOK je bio opcija tokom leta, javljala se i Konja - trenutno nema nagovešataja gde bi mogao da nastavi karijeru. RAHIM STERLING (31) Sa 396 utakmica u Premijer ligi (uz 123 gola) i 88 u Ligi šampiona (uz 27 pogodaka), Rahim Sterling bio je superzvezda engleskog fudbala. Ti dani su, međutim, daleko iza njega. Iako ima smo 31 godinu, u Engleskoj više nije mogao da pronađe sreću i otišao je u Holandiju. Fajenord mu je pružio priliku u drugoj polovini prošle sezone. Odigrao je osam utakmica u Erediviziji, nijednu u punoj minutaži. Nije uspeo da postigne gol. Statistika sve objašnjava... Iskusni krilni napadač u međuvremenu se suočavao i sa disciplinskim problemima van terena. Nema novog angažmana u najavi. RENATO SANČES (29) Kada je Bajern Minhen 2016. godine doveo tada 18-godišnjeg Renata Sančesa za 35 miliona evra, transfer je smatran odličnim poslom za nemačkog velikana. Verovalo se da su Bavarci pazarili centarlnog vezistu za narednu deceniju. Ipak, portugalski vezista nikada nije uspeo da napravi očekivani iskorak. Prošle sezone bio je na pozajmici iz Pari Sen Žermena u Panatinaikosu. Ni u Grčkoj nije pravio razliku... Kao jedna od mogućih narednih destinacija pominje se danski Kopenhagen.