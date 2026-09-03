Stigao Lima, razmatra se opcija debija već na večitom derbiju

Lima će u večernjim satima odraditi i prvi trening u Sportskom centru „Zemunelo“, a prema onome što se moglo čuti došao je u vrlo dobrom fizičkom stanju, posle priprema koje je prošao sa Santa Klarom, čiji je kapiten, pa bi sa te strane mogao odmah da uđe u ritam utakmica. Postoje nagoveštaji da bi stručni štab na čelu sa Sašom Ilićem mogao da ga koristi već u nedelju, u večitom derbiju.

Možda bi to bio rizik s obzirom na to da će Lima do tada odraditi samo nekoliko treninga. Pritom, treneri uvek govore kako je najviše vremena potrebno da se uigra odbrana. A opet, možda je prisustvo ovakvog defanzivca neophodno Parnom valjku u utakmici u kojoj će sigurno biti pod pritiskom. Tu opciju da ga odmah gurne u vatru stručni štab razmatra i ne bi bilo iznenađenje ako baš za takvim rešenjem posegne.

Podsetimo, Sidni Lima je došao na besplatnu pozajmicu, koja će važiti do juna naredne godine, posle čega će Partizan imati pravo da otkupi njegov ugovor od Portugalaca po fiksnoj ceni od 500.000 evra.

S druge strane, dolazak Kristijana Manrikea zasad je zaustavljen. Nije stopiran, nije odložen, nego zaustavljen. Problem je napravio Panetolikos, za koji je levi bek vezan ugovorom i koji odjednom insistira na povećem obeštećenju, a to nije baš prihvatljivo ljudima iz Humske. Ne u smislu plaćanja, nego promene uslova saradnje.

Nadaju se na Topčiderskom brdu da bi uskoro mogli da nađu zajednički jezik sa grčkim klubom, pa da Španac sa kojim je sve dogovoreno i koji je pristao da se preseli u novu sredinu, nastavi put za Beograd.