BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!
Vreme čitanja: 2min | čet. 03.09.26. | 14:14
Evo kome najviše verujete
Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta kladionice Mozzart.
Ovo je pet najigranijih parova dana:
Izabrane vesti
ANDERLEHT - KORTRAJK (tip 1, kvota 1,45) - početak 20.30
Četiri dana posle bolnog poraza od gradskog rivala Uniona (0:3) Anderleht čeka novu prvenstvenu utakmicu. U Briselu dočekuje Kortrajk, u zaostalom meču 3. kola belgijskog prvenstva. Anderleht je iz tri utakmice sakupio tri poena, dok je Kortrajk još uvek na nuli.
GENT - LEVEN (tip 1, kvota 1,67) - početak 20.30
Takođe zaostala utakmica. Gent je zasad savršen, ima sve tri pobede i danas bi mogao da preuzme prvo mesto na tabeli. Potrebno mu je samo da savlada Leven, koji je vezao tri poraza na početku prvenstva.
AL AHLI KAIRO - SMUHA (tip 1, kvota 1,35) - početak 19.00
Poslednja utakmica 3. kola u Egiptu. Al Ahli je u prethodna dva savladao Enpi (3:2) i ZED (2:0), a sad mu u goste dolazi 17-plasirana Smuha, koja je osvojila samo jedan bod.
TULUZ - LIL (tip 2, kvota 1,98) - početak 20.45
Posle pobede nad Anžeom (2:0) i remija sa Pari Sen Žermenom (2:2) fudbaleri Lila su u dobrom raspoloženju. Na otvaranju 3. kola gostovaće Tuluzu, koji je na premijeri izgubio od Liona (0:2), a zatim kao gost remizirao sa Brestom (2:2).
REAL SOSIJEDAD - SELTA (tip 1, kvota 1,87) - početak 21.00
Susret dve ekipe koje su loše otvorile prvenstvo Španije. Posle tri kola Real Sosijedad ima samo tri boda, pošto je posle poraza od Betisa i Real Madrida savladao Espanjol. Ipak, ima i gorih od njega, Selta je zasad uzela samo jedan poen. Još na premijeri protiv Valensije (0:0).
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