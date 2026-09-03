Enem ipak ne igra protiv Zvezde
Vreme čitanja: 2min | čet. 03.09.26. | 12:43
U Bolonji u poslednji čas odlučili da ne puste Holanđanina u Lugano
Delovalo je da će doskorašnjeg napadača Crvene zvezde Džeja Enema Bolonja odmah da prosledi dalje na pozajmicu. Opcija je bila selidba u redove prvog protivnika crveno-belih u Ligi konferencije, Lugana, ali to se ipak neće desiti. Holandski fudbaler će konkurisati tokom jesenje polusezone za tim italijanskog prvoligaša.
Konačnu odluku doneo je trener Bolonje Domeniko Tedesko, koji je procenio da mu je ipak potreban još jedan napadač da konkuriše za prvi tim. Istina, voli Italijan da igra u formaciji samo sa jednim klasičnim centarforom, za to mesto se bore Roberto Pikoli i Artjom Dovbik, ali šta u slučaju da se jedan od njih povredi? Zato, Tedesko je tražio da Enem ostane kao treća opcija, da može da ga gleda na treninzima i uživo proceni šta može da dobije od nekadašnjeg školarca Ajaksa.
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Podsetimo, Bolonja je za 23-godišnjeg napadača platila obeštećenje od 6.000.000 evra. On je potpisao ugovor do leta 2030. godine, uz opciju produžetka na još jednu sezonu. Svakako, u Bolonji imaju dugoročan plan sa njim, ali ako se pokaže na treninzima, možda zaigra u Seriji A i ranije od planiranog.
20.30: (1,90) Lugano (3,45) Servet (3,80)
Svakako, za Zvezdu je najbitnije da ne mora da brine o tome da li će 15. oktobra na protivničkoj strani imati dodatno motivisanog rivala.
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ŠVAJCARSKA 1 – 6. KOLO
Četvrtak
20.30: (2,65) Bazel (3,40) Sion (2,45)
20.30: (1,90) Lugano (3,45) Servet (3,80)
***Kvote su podložne promenama