Enem ipak ne igra protiv Zvezde

Delovalo je da će doskorašnjeg napadača Crvene zvezde Džeja Enema Bolonja odmah da prosledi dalje na pozajmicu. Opcija je bila selidba u redove prvog protivnika crveno-belih u Ligi konferencije, Lugana, ali to se ipak neće desiti. Holandski fudbaler će konkurisati tokom jesenje polusezone za tim italijanskog prvoligaša.

Konačnu odluku doneo je trener Bolonje Domeniko Tedesko, koji je procenio da mu je ipak potreban još jedan napadač da konkuriše za prvi tim. Istina, voli Italijan da igra u formaciji samo sa jednim klasičnim centarforom, za to mesto se bore Roberto Pikoli i Artjom Dovbik, ali šta u slučaju da se jedan od njih povredi? Zato, Tedesko je tražio da Enem ostane kao treća opcija, da može da ga gleda na treninzima i uživo proceni šta može da dobije od nekadašnjeg školarca Ajaksa.