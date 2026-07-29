Da li je Bolonja potrošila novac za Ugrešića? Stigao Argentinac od 12.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 18:50
Klub sa Renato Dalare ozvaničio transfer Mikela Amondarain
Bolonja je u aktuelni prelazni rok ušla s namerom da dovede talentovanog veznog igrača, a na vrhu liste se našao Partizanov biser Ognjen Ugrešić. Klub sa Renato Dalare pokazivao je interesovanje, kao i nekolicina ekipa iz Serije A, ali prema poslednjim informacijama zvanična ponuda u Humsku nije stigla. Ko zna i da li će na kraju stići, pošto je italijanski klub ovog popodneva predstavio drugog vezistu - Mikela Amondaraina.
Reč je o 21-godišnjem Argentincu koji je stigao iz Estudijantesa u transferu vrednom 12.000.000 evra. Bolonja će odmah platiti 10.000.000, dok bi Amondarain ostatak mogao da joj 'izbije' iz kase kroz bonuse. No, to nije sve, argentinskom klubu sleduje i deset odsto od naredne prodaje. Sam fudbaler potpisao je petogodišnji ugovor sa Bolonjom.
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Bolonjom koja je bila vrlo zagrejana i za Ugrešića, pa ostaje da se vidi da li ovaj transfer znači da je odustala od dovođenja Partizanovog fudbalera ili mogućnost njegovog dolaska u Emilio Romanju još postoji. U svakom slučaju zainteresovanih klubova još ima. Podsetimo, Torinova ponuda pristigla pred kraj prošle sezone teška 6.200.000 - odbijena je, jer su u Partizani želeli da rizikuju u nadi da će uspeti da dobiju više novca za svog najtalentovanijeg igrača.
Proteklih nedelja su se pominjale ambicije Udinezea i Sasuola za angažovanjem Partizanovog đaka, ali sume nisu prebacivale cifru od 6.000.000 evra, što je daleko ispod onoga što je projektovano u Humskoj početkom leta. Međutim, deluje da se prelazni rok u Evropi tek zahuhtava. Ugrešić u ugovoru sa Partizanom ima izlaznu klauzulu od 15.000.000 evra, ali je od početka bilo jasno da je realna cena između 6.000.000 i 10.000.000 evra. Ostaje da se vidi da li će čelnici Partizana do kraja prelaznog roka uspeti obeštećenje da približe gornjoj granici.
Što se Amondaraina tiče, on je ponikao u Estudijantesu i za prvi tim debitovao prošle godine, upisavši 41 nastup za seniorsku ekipu. Bolonji će biti treće pojačanje. Prethodno su stigli Rahim Alhasan iz Ovijeda za 3.500.000 evra i Luiđi Kakavo iz Lumecanea za 300.000. Pride je otkupljen i Tomazo Pobega od Milana za 7.000.000 evra, pa trenutni ceh italijanskog kluba premašuje 20.000.000 evra.