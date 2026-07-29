Da li je Bolonja potrošila novac za Ugrešića? Stigao Argentinac od 12.000.000 evra

Bolonja je u aktuelni prelazni rok ušla s namerom da dovede talentovanog veznog igrača, a na vrhu liste se našao Partizanov biser Ognjen Ugrešić. Klub sa Renato Dalare pokazivao je interesovanje, kao i nekolicina ekipa iz Serije A, ali prema poslednjim informacijama zvanična ponuda u Humsku nije stigla. Ko zna i da li će na kraju stići, pošto je italijanski klub ovog popodneva predstavio drugog vezistu - Mikela Amondaraina.

Reč je o 21-godišnjem Argentincu koji je stigao iz Estudijantesa u transferu vrednom 12.000.000 evra. Bolonja će odmah platiti 10.000.000, dok bi Amondarain ostatak mogao da joj 'izbije' iz kase kroz bonuse. No, to nije sve, argentinskom klubu sleduje i deset odsto od naredne prodaje. Sam fudbaler potpisao je petogodišnji ugovor sa Bolonjom.