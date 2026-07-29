Saša Ilić: Kada si u Partizanu, moraš da veruješ u grupnu fazu! Imamo obavezu da donesemo pobedu
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 19:38
„I da damo maksimum“, kaže trener Partizana
Možda igra u prvoj utakmici protiv UNA Štrasena u Humskoj nije bila naročito ubedljiva, ali zato rezultat – jeste. Partizan je spakovao četiri komada luksemburškom klubu, po dva u oba poluvremena. Iskoristio je to što su gosti početkom drugog dela ostali sa igračem manje da podeblja razliku, pa će Saša Ilić u revanšu imati luksuz da rotira.
Daće šansu igračima koji nisu bili u prvom planu, što ne znači da očekuje bilo šta manje od pobede. Zapravo, od „drugopozivaca“ koje se nađu na terenu želi da vidi kako se više daju, nipošto da vidi opuštanje u Luksemburgu.
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Mirni su u Partizanu pred sutrašnji revanš, jer su na gostovanje drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije poneli 4:0. Ipak, biće zadovoljan Saša Ilić samo ukoliko njegov tim ostvari još jednu pobedu.
„Sutra nas očekuje revanš, nosimo iz Beograda odličan rezultat, ali imam obavezu da damo maksimum, odigramo najbolje što možemo da donesemo novu pobedu za Beograd“, rekao je Saša Ilić i istakao da će biti promena u startnoj postavi:
„Sigurno je da će biti rotacija, time se bavimo otkako je krenulo prvenstvo. Dobiće priliku neki mladi igrači, videćemo da li od starta ili tokom utakmice, u skladu sa dešavanjima. Imamo plan, očekujte nekolicinu mladih igrača“.
Parni valjak ima pozamašan kapital, međutim, opuštanja neće biti…
„Ne volim tu reč opuštanje jer to može dosta da poremeti. Svesni su da igra nije bila dobra koliko je bio visok rezultat. Una Štrasen će biti motivisana od početka, faza opuštanja ne dolazi u pitanje i uveren sam da je neće biti“.
Nije prošlo previše vremena, ali trener Partizana nije hteo da se osvrše na utakmicu Mozzart Bet Superlige igranu u Šapcu.
„Svaka utakmica je novo dokazivanje. Tu smo utakmicu arhivirali. Sutra je nova utakmica“.
Nemaju nameru u Humskoj da odlože utakmicu sa IMT-om, neće povući taj potez.
„Od početka sezone igramo na svaka tri dana. Igrači Partizana moraju da se naviknu da igraju tako. Ne planiramo da odlažemo utakmicu, ali videćemo kako će biti sa povredama, putovanje nije naporno. Onih par igrača koji su ostali u Beogradu su spremni“.
I Saša Ilić i igrači veruju da crno-beli mogu do grupne faze Lige konferencije.
„Svi veruju, kad si u Partizanu – moraš da veruješ (u grupnu fazu prim. aut). Moramo da idemo od utakmice do utakmice. Sutra je jedna, pa se pripremamo za narednu“, zaključio je Saša Ilić.