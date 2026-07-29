Saša Ilić: Kada si u Partizanu, moraš da veruješ u grupnu fazu! Imamo obavezu da donesemo pobedu

Možda igra u prvoj utakmici protiv UNA Štrasena u Humskoj nije bila naročito ubedljiva, ali zato rezultat – jeste. Partizan je spakovao četiri komada luksemburškom klubu, po dva u oba poluvremena. Iskoristio je to što su gosti početkom drugog dela ostali sa igračem manje da podeblja razliku, pa će Saša Ilić u revanšu imati luksuz da rotira.

Daće šansu igračima koji nisu bili u prvom planu, što ne znači da očekuje bilo šta manje od pobede. Zapravo, od „drugopozivaca“ koje se nađu na terenu želi da vidi kako se više daju, nipošto da vidi opuštanje u Luksemburgu.