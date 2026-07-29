Oštar odgovor UEFA: FIFA ne može da koristi fudbal za bogaćenje sebe i svojih prijatelja

Posebno je UEFA pecnula FIFA pomenuvši njene "prijatelje". " Danas smo saznali za rok koji je FIFA postavila Savezima da podrže njihove predloge ili će ponuda jednokratne isplate biti povučena. Ovo govori sve što treba da znate o njihovom planu. Ali, nakon razgovora sa mnogim zainteresovanim stranama u igri, UEFA zna da postoji značajan i sve veći otpor prema planu FIFA. FIFA ne može da nastavi da koristi naš sport da obogaćuje sebe i svoje prijatelje. Moramo da razvijamo igru na ispravan način. Vreme je da damo prioritet savezima, klubovima, ligama, igračima i navijačima ", objavila je UEFA u svom novom saopštenju.

Podsetimo, Infantino je obavestio članice FIFA da će, ukoliko do 19. septembra podrže prodaju petine udela u organizaciji Mundijala privatnim investitorima, u narednom ciklusu dobiti do 40.000.000 dolara. Ako odbiju predlog, pripalo bi im samo po 10.000.000 dolara.

Pozadina ove istorijske afere krije klasičnu finansijsku ucenu i pritisak na članice. Tajms i Skaj su otkrili, a agencija AP potvrdila uvidom u zvanično pismo, da je Infantino poslao ultimatum predsednicima svih 211 nacionalnih saveza sa rokom da se do 19. septembra izjasne da li podržavaju ovu privatizaciju.

Formula je jasna - kupovina glasova. Ukoliko savezi glasaju "ZA" prodaju Mundijala, predviđen je istorijski paket od preko 10.000.000.000 dolara za razvoj, što znači da bi svaki pojedinačni savez dobio po 40.000.000 dolara od 1. januara 2027. godine. Sa druge strane, ukoliko savezi odbiju predlog i izaberu "status kvo", ukupna pomoć pada na 2.700.000.000 dolara kroz program "Forward", čime bi savezi dobili tek po 10.000.000 dolara, što je skoro 75 odsto manje novca.