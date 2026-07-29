Barsi propala još jedna opcija: Veliki peh igrača za kog Bornmut traži 130.000.000

Ovo odsustvo predstavlja ozbiljan udarac za napadačke opcije Bormuta, s obzirom na to da je Krupi u svojoj debitantskoj sezoni u engleskoj Premijer ligi bio jedan od ključnih igrača ekipe. Sa ukupno 13 postignutih golova u svim takmičenjima, mladi Francuz je završio sezonu kao najbolji strelac kluba. Posebno je bila upečatljiva njegova završnica šampionata, tokom koje je na poslednjih osam utakmica postigao čak pet golova. Njegova efikasnost imala je presudan uticaj na osvajanje šestog mesta na tabeli, što je Bornmutu donelo istorijski plasman u Ligu Evrope pod vođstvom tadašnjeg menadžera Andonija Iraole.

Sjajne partije u engleskom šampionatu skrenule su pažnju velikih evropskih klubova, pa su se tokom prelaznog roka za Krupija raspitivali velikani poput Arsenala i Barselone. Međutim, uprava Bornmuta zauzela je čvrst stav da mladog napadača ne želi da proda i odbila je bilo kakvu mogućnost pregovora ili prihvatanja ponuda za njegov transfer.

Kako bi pojačao konkurentnost u napadu i spremno dočekao obaveze u domaćem prvenstvu i Evropi, Bornmut je tokom leta doveo 22-godišnjeg napadača Alvara Rodrigesa iz španskog Elčea u transferu vrednom 24.500.000 evra. Pored promena u igračkom kadru, klub je izvršio i promenu na klupi, pa će ekipu u novu sezonu voditi novi šef stručnog štaba Marko Roze.

Krupi je u Bornmut stigao u januaru 2025. godine iz francuskog Lorijena, kluba koji se nalazi u sklopu iste "Black Knight Football" grupacije. Nakon potpisivanja ugovora ostao je u Lorijenu na pozajmici do kraja te sezone, nakon čega se priključio engleskom timu. Na reprezentativnom planu prošao je mlađe selekcije Francuske, nastupa za reprezentaciju do 21 godine, a sa selekcijom do 19 godina stigao je do finala Evropskog prvenstva 2024. godine.

Bornmut novu sezonu u Premijer ligi započinje u nedelju, 23. avgusta, kada gostuje ekipi Mančester sitija. Trener Marko Roze biće primoran da na otvaranju šampionata, kao i u prvim mečevima grupne faze Lige Evrope, osmisli taktička rešenja u napadu bez svog najboljeg strelca iz prethodne godine.