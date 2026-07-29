Lejkersi stižu u Ljubljanu kod Dončića
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 18:28
Potvrđeno, dolazi cela ekipa
Luka Dončić će u avgustu ugostiti kompletan sastav Los Anđeles Lejkersa u Sloveniji, gde će biti održan četvorodnevni mini-kamp uoči početka priprema za sezonu 2026/27. Kako prenosi ESPN, planirane su zajedničke košarkaške trening sesije, obilazak Ljubljane, golf i brojne aktivnosti usmerene na jačanje timske hemije.
Okupljanje će biti prva prilika da se novi igrači Lejkersa upoznaju sa Dončićem i sistemom rada trenera Džej Džej Redika. Tokom leta ekipa je doživela značajne promene, pa će mini-kamp poslužiti kao važan korak u pripremi za novu sezonu i uigravanju gotovo potpuno renoviranog sastava.
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Lejkersi su ovog leta doveli Vokera Keslera, Džejdena Hardija, Kventina Grajmsa, Kolina Sekstona, Kevona Lunija, Sandra Mamukelašvilija, Zaira Vilijamsa i Matisa Tajbula, dok je Ostin Rivs potpisao novi četvorogodišnji ugovor i ostao u Los Anđelesu. Klub je na taj način dodatno ojačao tim koji će biti građen oko Dončića.
Organizacija ovog okupljanja još jednom potvrđuje da Dončić preuzima lidersku ulogu u novoj eri Lejkersa, nakon odlaska Lebrona Džejmsa u Filadelfiju. Rukovodstvo franšize tokom leta jasno je pokazalo da želi da izgradi konkurentan tim oko slovenačkog asa, što potvrđuju i značajna pojačanja i ulaganja u sastav.
Ovo neće biti prvi put da Dončić organizuje zajedničko druženje sa saigračima. Još u oktobru 2025. godine priredio je i finansirao timski događaj u Porsche Experience Centru u Kaliforniji, gde su igrači imali priliku da voze različite modele automobila i provedu dan zajedno van terena.
U Lejkersima veruju da upravo ovakve aktivnosti doprinose stvaranju bolje atmosfere i jačanju timskog duha pred početak sezone. Zato će i biti ovaj "tim bilding".