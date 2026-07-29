Lejkersi stižu u Ljubljanu kod Dončića

Lejkersi su ovog leta doveli Vokera Keslera, Džejdena Hardija, Kventina Grajmsa, Kolina Sekstona, Kevona Lunija, Sandra Mamukelašvilija, Zaira Vilijamsa i Matisa Tajbula, dok je Ostin Rivs potpisao novi četvorogodišnji ugovor i ostao u Los Anđelesu. Klub je na taj način dodatno ojačao tim koji će biti građen oko Dončića.

Organizacija ovog okupljanja još jednom potvrđuje da Dončić preuzima lidersku ulogu u novoj eri Lejkersa, nakon odlaska Lebrona Džejmsa u Filadelfiju. Rukovodstvo franšize tokom leta jasno je pokazalo da želi da izgradi konkurentan tim oko slovenačkog asa, što potvrđuju i značajna pojačanja i ulaganja u sastav.

Ovo neće biti prvi put da Dončić organizuje zajedničko druženje sa saigračima. Još u oktobru 2025. godine priredio je i finansirao timski događaj u Porsche Experience Centru u Kaliforniji, gde su igrači imali priliku da voze različite modele automobila i provedu dan zajedno van terena.

U Lejkersima veruju da upravo ovakve aktivnosti doprinose stvaranju bolje atmosfere i jačanju timskog duha pred početak sezone. Zato će i biti ovaj "tim bilding".